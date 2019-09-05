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РИА Новости

Ростех провел аудит почти всех предприятий ОАК

08:11 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Рабочая группа по интеграции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Ростехе провела аудит почти всех предприятий ОАК и наметила сценарии их развития, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"Сейчас идет аудит и оценка предприятий ОАК, эти процессы мы рассчитываем завершить к концу года. Юридическое завершение передачи активов планируется во втором квартале 2020 года", - сказал Сердюков.
Он отметил, что уже прорабатываются дальнейшие сценарии развития ОАК. "Главная задача на предстоящем этапе - налаживание эффективной кооперации заводов ОАК с другими предприятиями авиационного кластера Ростеха, среди которых холдинги со специализацией в области двигателестроения, авионики, авиационного оборудования, вертолетостроения", - пояснил индустриальный директор Ростеха.
По его словам, созданная в корпорации рабочая группа по вопросам интеграции группы ОАК в Ростех за последнее время побывала практически на всех заводах ОАК. "Из этих поездок и рабочих совещаний следует однозначный вывод, что есть резервы для более тесной и эффективной совместной работы авиастроительных предприятий и поставщиков", - сказал Сердюков.
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В конце октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акций ОАК. По словам главы госкоропорации Сергея Чемезова, вхождение ОАК в Ростех будет завершено в течение полутора лет. Позднее в Ростехе пояснили, что ОАК - "актив непростой, ряд процессов нуждается в перенастройке". Первоочередные задачи, которые ставит "Ростех", - оптимизация процессов управления и производства.
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РостехОбъединенная авиастроительная корпорацияСергей ЧемезовАнатолий СердюковЭкономика
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