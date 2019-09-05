Ростех провел аудит почти всех предприятий ОАК

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Рабочая группа по интеграции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Ростехе провела аудит почти всех предприятий ОАК и наметила сценарии их развития, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"Сейчас идет аудит и оценка предприятий ОАК, эти процессы мы рассчитываем завершить к концу года. Юридическое завершение передачи активов планируется во втором квартале 2020 года", - сказал Сердюков.

Он отметил, что уже прорабатываются дальнейшие сценарии развития ОАК. "Главная задача на предстоящем этапе - налаживание эффективной кооперации заводов ОАК с другими предприятиями авиационного кластера Ростеха, среди которых холдинги со специализацией в области двигателестроения, авионики, авиационного оборудования, вертолетостроения", - пояснил индустриальный директор Ростеха.

По его словам, созданная в корпорации рабочая группа по вопросам интеграции группы ОАК в Ростех за последнее время побывала практически на всех заводах ОАК. "Из этих поездок и рабочих совещаний следует однозначный вывод, что есть резервы для более тесной и эффективной совместной работы авиастроительных предприятий и поставщиков", - сказал Сердюков.