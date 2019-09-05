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РИА Новости
Восточный экономический форум

Топилин рассказал о важности снижения смертности на производстве

08:04 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ресурсом для увеличения продолжительности жизни является снижение заболеваемости и смертности на производстве, рассказал глава Минтруда Максим Топилин на Восточном экономическом форуме.
"Я очень надеюсь, что с учетом... потенциальной возможности снизить заболеваемость и смертность на производстве в связи с вредным влиянием различных факторов, мне кажется, что здесь очень серьезный ресурс для того, чтобы обеспечить рост продолжительности жизни", – сказал Топилин.
Он отметил, что важными аспектами здесь являются выявлямость заболеваний и тарифная политика. Говоря о последней, глава министерства уточнил, что, по его мнению, в связи с пока еще неудовлетворительным уровнем доходов населения, речь идет о тарифной политике между государством и работодателем.
"Скорее, это не тарифы для населения, потому что сейчас этой возможности нет, и это надо объективно признавать", - пояснил Топилин. Людей надо мотивировать и давать им информацию о возможности снизить риски, добавил он.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМаксим ТопилинРоссияОбщество
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