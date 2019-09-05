Топилин рассказал о важности снижения смертности на производстве

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Ресурсом для увеличения продолжительности жизни является снижение заболеваемости и смертности на производстве, рассказал глава Минтруда Максим Топилин на Восточном экономическом форуме.

"Я очень надеюсь, что с учетом... потенциальной возможности снизить заболеваемость и смертность на производстве в связи с вредным влиянием различных факторов, мне кажется, что здесь очень серьезный ресурс для того, чтобы обеспечить рост продолжительности жизни", – сказал Топилин.

Он отметил, что важными аспектами здесь являются выявлямость заболеваний и тарифная политика. Говоря о последней, глава министерства уточнил, что, по его мнению, в связи с пока еще неудовлетворительным уровнем доходов населения, речь идет о тарифной политике между государством и работодателем.

"Скорее, это не тарифы для населения, потому что сейчас этой возможности нет, и это надо объективно признавать", - пояснил Топилин. Людей надо мотивировать и давать им информацию о возможности снизить риски, добавил он.