Сечин сообщил о разработке стимулов для месторождений в Красноярском крае

Как сообщается в пресс-релизе компании, выступая в рамках круглого стола с представителями японского бизнеса на полях ВЭФ, Сечин отметил стратегический проект "Восток-Ойл", который должен объединить ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края.