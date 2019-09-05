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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сечин сообщил о разработке стимулов для месторождений в Красноярском крае

07:59 05.09.2019 (обновлено: 09:38 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Сечин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что правительство РФ прорабатывает пакет налоговых стимулов для ряда месторождений Красноярского края, включая Ванкорский кластер.
Как сообщается в пресс-релизе компании, выступая в рамках круглого стола с представителями японского бизнеса на полях ВЭФ, Сечин отметил стратегический проект "Восток-Ойл", который должен объединить ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края.
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"Сейчас правительство России прорабатывает пакет налоговых стимулов для реализации потенциала этого важнейшего для нашей страны региона", - заявил глава "Роснефти".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумИгорь СечинКрасноярский крайРоссияЭкономика
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