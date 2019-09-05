Жительница Тувы убила родственницу, плохо присматривавшую за ее коровами

"По версии следствия, 30 августа 2019 года около 14.00 (10.00 мск) на участке местности у реки Хемчик местечка "Бук" Бай-Тайгинского района подозреваемая, испытывая личные неприязненные отношения к 34-летней родственнице супруга из-за того, что последняя плохо присматривала за коровами, ударила ее, после чего задушила", - говорится в сообщении.