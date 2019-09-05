Жительница Тувы убила родственницу, плохо присматривавшую за ее коровами

КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Жительница Тувы подозревается в том, что задушила родственницу мужа из-за того, что та плохо присматривала за коровами, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"По версии следствия, 30 августа 2019 года около 14.00 (10.00 мск) на участке местности у реки Хемчик местечка "Бук" Бай-Тайгинского района подозреваемая, испытывая личные неприязненные отношения к 34-летней родственнице супруга из-за того, что последняя плохо присматривала за коровами, ударила ее, после чего задушила", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подозреваемая сбросила тело в реку и заявила в полицию об исчезновении родственницы.
Тело нашли 1 сентября. Подозреваемая дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство), она задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.