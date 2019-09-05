Сбербанк назвал атаки Северной Кореи на российские банки мифом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Атаки КНДР на российские банки - миф, угроза для российских ресурсов исходит "из другого направления", заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме.

"Это миф. Сегодня эксперты в области кибербезопасности на самом деле уже по почерку понимают, откуда исходит угроза или от чьего имени пытаются представить эту угрозу. С точки зрения российских ресурсов угроза исходит из другого направления, а не от северокорейских специалистов", - прокомментировал он фразу об атаках на российские банки со стороны Северной Кореи.

Кузнецов в июле сообщил, что Сбербанк не ожидает кибератак других государств на Россию во второй половине 2019 года и такого риска не видит.

Газета New York Times в июне написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения издания.

Тогда источник РИА Новости в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил, что в России фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идет, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.

Кузнецов тогда сообщил, что Сбербанк не фиксировал кибератак со стороны США на российский банковский сектор.