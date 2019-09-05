Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T07:37Z
https://ria.ru/20190905/1558323313.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_0:95:3008:1787_1036x0_80_0_0_c0ea2b3d20138049d7f147162d1b6bf5.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Сбербанк назвал атаки Северной Кореи на российские банки мифом

07:37 05.09.2019
336
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Атаки КНДР на российские банки - миф, угроза для российских ресурсов исходит "из другого направления", заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме.
"Это миф. Сегодня эксперты в области кибербезопасности на самом деле уже по почерку понимают, откуда исходит угроза или от чьего имени пытаются представить эту угрозу. С точки зрения российских ресурсов угроза исходит из другого направления, а не от северокорейских специалистов", - прокомментировал он фразу об атаках на российские банки со стороны Северной Кореи.
Кузнецов в июле сообщил, что Сбербанк не ожидает кибератак других государств на Россию во второй половине 2019 года и такого риска не видит.
Ноутбук
21 августа, 07:30РИА Новости
Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
Газета New York Times в июне написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения издания.
Тогда источник РИА Новости в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил, что в России фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идет, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.
Кузнецов тогда сообщил, что Сбербанк не фиксировал кибератак со стороны США на российский банковский сектор.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Ноутбук
13 августа, 13:34РИА Новости
Роскомнадзор не нашел утечек данных клиентов в трех крупных банках
400000
Обсудить 0
Восточный экономический форумСбербанк РоссииКНДРРоссияЭкономика
Рекомендуем
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
РИА
Новости
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Лента
новостей
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Владимир Норов
Генсек ШОС выступил против торговых войн и санкций
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Появились спутниковые снимки С-400, развернутых в Турции
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин
Лидер "Опоры России" выступил за возвращение северокорейских рабочих в ДФО
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Самолет СУ-25
Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Лента новостейМолния