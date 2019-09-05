Лидер "Опоры России" выступил за возвращение северокорейских рабочих в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Лидер организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин выступил за возвращение на Дальний Восток рабочих из КНДР, его поддержал камчатский губернатор.

Санкции СБ ООН против КНДР предполагают среди прочего ограничения на использование северокорейской рабочей силы.

"В некоторых районах, например на Сахалине, традиционно в сфере строительства работали работники из Северной Кореи... Сахалинский бизнес говорит о том, что они потеряли целый слой добросовестных работников", - сказал Калинин на сессии ВЭФ "Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока".

По его мнению, на фоне дефицита кадров на Дальнем Востоке это неправильно.

Калинин добавил, что количество сотрудников, которые работают в среднем и малом бизнесе, сейчас уменьшилось на 3,7% , то есть на 40 тысяч человек. По его мнению, привлечение на Дальний Восток рабочих из КНДР поможет решить эту проблему.

Предложение поддержал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, который сказал, что он "за возвращение северокорейских рабочих на Дальний Восток".