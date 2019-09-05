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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава ТПП рассказал, как остановить отток населения с Дальнего Востока

07:58 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Поддержка населения Дальнего Востока поможет остановить отток жителей из региона и, как следствие, привлечь инвесторов, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
"К сожалению, пока еще не удалось приостановить отток населения, он хоть и уменьшился, но, к сожалению, еще присутствует. Естественно, что здесь вопрос трудовых ресурсов, кадров ощущается особенно остро. Это подчеркивают и наши, и зарубежные инвесторы. Когда инвестор принимает решение, куда идти, он в первую очередь думает, где брать кадры", - отметил Катырин в кулуарах ВЭФ.
Он полагает, что в первую очередь надо думать о том, "чтобы стало привлекательным остаться здесь жить, подумать о тех, кто здесь родился, растет, о том, чтобы они не уехали". "Во-вторых, привлечь сюда людей с других территорий. Первая часть связана с решением социальных вопросов, создания инфраструктуры, культурных учреждений", - продолжил он.
"В первую очередь, надо вкладываться в человека, который сегодня здесь есть. Это главная задача, на мой взгляд", - сказал собеседник агентства, добавив, что рост численности населения помог бы привлечь инвестиции в регион.
"Вторая часть - это думать о том, как создать условия, чтобы привлечь кадры с территории России и из-за рубежа", - заключил Катырин.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 30 августа 2019
30 августа, 14:12РИА Новости
Чибис рассказал о решении проблемы оттока людей из Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета накануне заявил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч человек из других регионов страны, и для этого должны быть созданы условия. Он отметил, что внимание к проблемам здравоохранения, образования, обеспеченности жильем должно быть, безусловно, выше.
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Восточный экономический форумВосточный экономический форумДальний ВостокТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринВладимир ПутинВладивостокРоссияОбщество
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