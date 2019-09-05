Глава ТПП рассказал, как остановить отток населения с Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Поддержка населения Дальнего Востока поможет остановить отток жителей из региона и, как следствие, привлечь инвесторов, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

"К сожалению, пока еще не удалось приостановить отток населения, он хоть и уменьшился, но, к сожалению, еще присутствует. Естественно, что здесь вопрос трудовых ресурсов, кадров ощущается особенно остро. Это подчеркивают и наши, и зарубежные инвесторы. Когда инвестор принимает решение, куда идти, он в первую очередь думает, где брать кадры", - отметил Катырин в кулуарах ВЭФ.

Он полагает, что в первую очередь надо думать о том, "чтобы стало привлекательным остаться здесь жить, подумать о тех, кто здесь родился, растет, о том, чтобы они не уехали". "Во-вторых, привлечь сюда людей с других территорий. Первая часть связана с решением социальных вопросов, создания инфраструктуры, культурных учреждений", - продолжил он.

"В первую очередь, надо вкладываться в человека, который сегодня здесь есть. Это главная задача, на мой взгляд", - сказал собеседник агентства, добавив, что рост численности населения помог бы привлечь инвестиции в регион.

"Вторая часть - это думать о том, как создать условия, чтобы привлечь кадры с территории России и из-за рубежа", - заключил Катырин.