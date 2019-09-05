Абэ выразил Путину признательность за содействие проведению G20 в Осаке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за содействие в проведении "большой двадцатки" в Осаке.
"Хотел бы выразить свою признательность за содействие Владимира для успешного проведения саммита "двадцатки" в Осаке",- сказал он в начале двусторонних переговоров, которые проходят в рамках Восточного экономического форума.
Абэ также отметил успешную реализацию договоренностей о посещении японцами мест захоронений своих предков на Курилах.
Саммит "Большой двадцатки" прошел 28-29 июня в японской Осаке. Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.