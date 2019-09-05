Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T07:21Z
https://ria.ru/20190905/1558322940.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155832/28/1558322897_0:0:2681:1508_1036x0_80_0_0_8a3c4e2c08f2f737026b745863957a90.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Абэ выразил Путину признательность за содействие проведению G20 в Осаке

07:20 05.09.2019 (обновлено: 07:21 05.09.2019)
245
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
Президент РФ В. Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за содействие в проведении "большой двадцатки" в Осаке.

"Хотел бы выразить свою признательность за содействие Владимира для успешного проведения саммита "двадцатки" в Осаке",- сказал он в начале двусторонних переговоров, которые проходят в рамках Восточного экономического форума.

Абэ также отметил успешную реализацию договоренностей о посещении японцами мест захоронений своих предков на Курилах.
Саммит "Большой двадцатки" прошел 28-29 июня в японской Осаке. Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
07:18Восточный экономический форум
Путин и Абэ провели переговоры на полях ВЭФ
002021
Обсудить 0
Восточный экономический форумСиндзо АбэБольшая двадцаткаВладимир ПутинВладивостокЯпонияРоссия
Рекомендуем
Тушение лесных пожаров
Путин поблагодарил Абэ за сочувствие пострадавшим от пожаров жителям Сибири
РИА
Новости
Презентация доклада Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777
Малайзия не видит достаточно оснований для обвинений России по MH17
Владимир Норов
Генсек ШОС выступил против торговых войн и санкций
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Япония хочет обсудить с Россией новые бизнес-возможности на Дальнем Востоке
Лента
новостей
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин и Абэ провели переговоры на полях ВЭФ
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777
Малайзии долго не давали доступа к уликам по MH17
Остров Русский во Владивостоке
Центр перспективных ядерных технологий в Приморье откроют через год
Поезд в Японии
В Японии 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком
Президент РФ Владимир Путин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Абэ рассчитывает обсудить с Путиным проблему мирного договора
Кареты скорой помощи в Индии
Число жертв при взрыве на фабрике пиротехники в Индии достигло 23 человек
Владимир Путин и заместитель премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин отметил совпадение геополитических интересов России и Китая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин
Лидер "Опоры России" выступил за возвращение северокорейских рабочих в ДФО
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
В ШОС заявили, что не намерены вмешиваться во внутренние дела Афганистана
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Малайзия готова выслушать доказательства детектива Реша по делу MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Лента новостейМолния