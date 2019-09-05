Появились спутниковые снимки С-400, развернутых в Турции

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Три пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули на турецкой авиабазе Мюртед в окрестностях Анкары. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные 3 сентября в Три пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули на турецкой авиабазе Мюртед в окрестностях Анкары. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные 3 сентября в твиттере израильской компанией ISI.

В комментарии к фотографиям утверждается, что радары С-400 находятся в рабочем режиме, однако пусковые установки системы не заряжены.

В организации предположили, что турецкие военные тестируют обкатку С-400 перед тем, как полностью развернуть зенитно-ракетные установки.

В августе Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию. Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.

Поставки первой партии новейших систем ПВО, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал самыми мощными в мире, начались 12 июля этого года и закончились до конца месяца. В общей сложности Россия выполнила 30 спецрейсов в Турцию.