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РИА Новости

Появились спутниковые снимки С-400, развернутых в Турции

07:03 05.09.2019
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Три пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули на турецкой авиабазе Мюртед в окрестностях Анкары. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные 3 сентября в твиттере израильской компанией ISI.
В комментарии к фотографиям утверждается, что радары С-400 находятся в рабочем режиме, однако пусковые установки системы не заряжены.
В организации предположили, что турецкие военные тестируют обкатку С-400 перед тем, как полностью развернуть зенитно-ракетные установки.
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В августе Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию. Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.
Поставки первой партии новейших систем ПВО, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал самыми мощными в мире, начались 12 июля этого года и закончились до конца месяца. В общей сложности Россия выполнила 30 спецрейсов в Турцию.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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