Появились спутниковые снимки С-400, развернутых в Турции

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Три пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, предположительно, развернули на турецкой авиабазе Мюртед в окрестностях Анкары. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные 3 сентября в твиттере израильской компанией ISI.
#Breaking: for the #first time observed, the recently arrived from #Russia to #Turkey #S400 is in operational mode and deployed in #Ankara.#ISI #IMINT #VISINT #intelligence pic.twitter.com/YqNyym6FO7— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) 3 сентября 2019 г.
В комментарии к фотографиям утверждается, что радары С-400 находятся в рабочем режиме, однако пусковые установки системы не заряжены.
В организации предположили, что турецкие военные тестируют обкатку С-400 перед тем, как полностью развернуть зенитно-ракетные установки.
В августе Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию. Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.
Поставки первой партии новейших систем ПВО, которые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал самыми мощными в мире, начались 12 июля этого года и закончились до конца месяца. В общей сложности Россия выполнила 30 спецрейсов в Турцию.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.