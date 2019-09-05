Ушаков не знает, будут ли Путин и премьер Малайзии обсуждать МН17

ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ему не известно, будут ли российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад обсуждать ситуацию в связи с расследованием крушения Boeing МН17.

"Я не знаю", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли тема МН17 подниматься в ходе предстоящей беседы.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, расследование предвзято и однобоко. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.