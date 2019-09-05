Россия готова к нормализации взаимодействия с США по визам

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Россия готова к скорейшей и полной нормализации взаимодействия с США по визовому вопросу, заявило в среду посольство РФ в США.

"Российская сторона выступает за скорейшую и полную нормализацию нашего взаимодействия на визовом направлении. Готовы продвигаться в этом вопросе настолько, насколько к этому готовы американцы. Выражаем надежду на то, что наши предложения будут услышаны в Вашингтоне", - говорится в заявлении посольства.

Сотрудники российской дипмиссии опровергли заявления посольства США в Москве о том, что российское посольство не хочет выдавать визы прибывающим в Россию консульским сотрудникам США.

"Эта информация вызывает недоумение. Это ложь. Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел. Хотели бы напомнить, что именно Вашингтоном была развязана "визовая война", серьезно осложняющая возвращение работы диппредставительств в стабильное русло. Госдеп США по-прежнему настаивает на практике персональных "увязок" и "разменов" в отношении всех дипломатических сотрудников, включая консульских", - отмечается в заявлении посольства.