Сергей Иванов призвал аккуратно развивать экологический туризм

"Если вы хотите близко посмотреть самого крупного бурого медведя в мире - это на Камчатке. Если вы хотите посмотреть колонков-сивучей - это на Камчатке. Если вы хотите посмотреть кречетов - это тоже можно сделать на Камчатке. Я люблю Камчатку и бываю там почти каждый год и встречаю там российских и иностранных туристов. Сколько платят иностранцы за посещение Камчатки, даже стыдно говорить", - сказал он.