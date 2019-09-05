Сергей Иванов призвал аккуратно развивать экологический туризм

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экологический туризм на Дальнем Востоке нужно развивать аккуратно и не делать массовым, чтобы ничего не испортить, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Спикер отметил, что одна только Камчатка обладает потрясающим неиспользованным туристическим потенциалом.
"Если вы хотите близко посмотреть самого крупного бурого медведя в мире - это на Камчатке. Если вы хотите посмотреть колонков-сивучей - это на Камчатке. Если вы хотите посмотреть кречетов - это тоже можно сделать на Камчатке. Я люблю Камчатку и бываю там почти каждый год и встречаю там российских и иностранных туристов. Сколько платят иностранцы за посещение Камчатки, даже стыдно говорить", - сказал он.
"Экологический туризм на Дальнем Востоке нужно развивать аккуратно и не делать его массовым. Иначе мы все испортим", - отметил Иванов.
При этом спецпредставитель президента уточнил, что развитие экологического туризма - это очень хороший бизнес.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.