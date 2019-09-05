Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T04:07Z
https://ria.ru/20190905/1558321391.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151933/58/1519335826_0:100:2000:1225_1036x0_80_0_0_4b123b527496bace554f9cdead48b15a.jpg
РИА Новости
Туризм

Сергей Иванов призвал аккуратно развивать экологический туризм

04:31 05.09.2019
143
© Depositphotos / VladimirEОстров Сахалин
Остров Сахалин
© Depositphotos / VladimirE
Остров Сахалин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экологический туризм на Дальнем Востоке нужно развивать аккуратно и не делать массовым, чтобы ничего не испортить, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Спикер отметил, что одна только Камчатка обладает потрясающим неиспользованным туристическим потенциалом.
"Если вы хотите близко посмотреть самого крупного бурого медведя в мире - это на Камчатке. Если вы хотите посмотреть колонков-сивучей - это на Камчатке. Если вы хотите посмотреть кречетов - это тоже можно сделать на Камчатке. Я люблю Камчатку и бываю там почти каждый год и встречаю там российских и иностранных туристов. Сколько платят иностранцы за посещение Камчатки, даже стыдно говорить", - сказал он.
"Экологический туризм на Дальнем Востоке нужно развивать аккуратно и не делать его массовым. Иначе мы все испортим", - отметил Иванов.
При этом спецпредставитель президента уточнил, что развитие экологического туризма - это очень хороший бизнес.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Рыболовный парк реки Вуокса
3 сентября, 16:06Туризм
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
110000
Обсудить 1
ТуризмВосточный экономический форумСергей Иванов (политик)Россия
Рекомендуем
Жестяные банки на предприятии по глубокой переработке отходов
Сергей Иванов рассказал, когда ждать первых результатов мусорной реформы
РИА
Новости
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Якутия и "Алроса" заключили на ВЭФ соглашение о газификации города Удачный
Школьники с мобильным телефоном в классе
Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты
Лента
новостей
Владимир Путин и заместитель премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Путин отметил совпадение геополитических интересов России и Китая
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Носков рассказал о внедрении биометрической идентификации в госуслуги
Павел Зенькович. Архивное фото
В Минпросвещения рассказали о новом порядке формирования перечня учебников
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу "дочки"
Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит MH17 с Путиным во Владивостоке
Информационные технологии
Тонкий лед цифровой экономики: ученые создали руководство для бизнеса
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Арктика
Правительство обсуждает льготы для привлечения инвестиций в Арктику
Арктика
Корпорация развития Дальнего Востока готова применить свой опыт в Арктике
Деньги
Эксперты рассказали, как правильно жертвовать деньги на благотворительность
Ликвидация лесных пожаров
Сергей Иванов объяснил неготовность к пожарам фразой из Ильфа и Петрова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
Лента новостейМолния