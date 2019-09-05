Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T04:01Z
https://ria.ru/20190905/1558321331.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155807/09/1558070922_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f4295254626fdf2094129b03026af5af.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Сергей Иванов рассказал, когда ждать первых результатов мусорной реформы

04:01 05.09.2019
1094
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖестяные банки на предприятии по глубокой переработке отходов
Жестяные банки на предприятии по глубокой переработке отходов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Жестяные банки на предприятии по глубокой переработке отходов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Первых результатов реформы российской системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами можно ожидать, когда в стране построят около 200 заводов по сортировке и переработке мусора, считает специальный представитель президента России по экологии Сергей Иванов.
"Я лично считаю, и раньше говорил, и не стесняюсь об этом сказать: твёрдые коммунальные отходы - это самая запущенная сфера из всех экологических направлений (в России). Понятно, почему - мы этим вообще не занимались никогда", - сказал Иванов на сессии по экологии на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума.
"Мы сильно отстали от цивилизованного мира, могу это открыто признать. Но с другой стороны у России есть такая особенность - как известно, она медленно запрягает, но быстро едет", - добавил он.
Прессованные алюминиевые банки для дальнейшей переработки
20 августа, 21:03РИА Новости
Объем отправляемого на свалку мусора можно сократить на 80%, заявил эксперт
"И я думаю, нам не понадобится 30-40 лет для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Хотя первых результатов мы можем ждать только тогда, когда мы построим в целом по России около 200 мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов. О мусоросжигательных я даже не говорю", - сказал Иванов.
В 2019 году в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно. Мусор, который можно переработать, будут собирать в синие контейнеры. Установкой контейнеров для раздельного сбора мусора занимаются региональные операторы в сфере обращения с коммунальными отходами, которые были выбраны по конкурсу.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
12 августа, 16:14РИА Недвижимость
Глава Минприроды РФ рассказал, почему "мусорная реформа" тормозила 4 года
610206
Обсудить 3
Восточный экономический форумСергей Иванов (политик)РоссияОбщество
Рекомендуем
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты
РИА
Новости
Ликвидация лесных пожаров
Сергей Иванов объяснил неготовность к пожарам фразой из Ильфа и Петрова
Вид на Улан-Удэ с высоты птичьего полета.
Власти Бурятии назвали виновных в загрязнении воздуха в Улан-Удэ
Вид на город Новокузнецк
Власти Кузбасса рассказали о действиях для улучшения воздуха в Новокузнецке
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Полигон твердых бытовых отходов
Объем отходов в России в 2018 году значительно вырос
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Остров Сахалин
Сергей Иванов призвал аккуратно развивать экологический туризм
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала возможность продления санкций ЕС
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО
Вид на Землю
Создатели ГЛОНАСС придумали, как следить за людьми без помощи спутников
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Челябинск
Челябинские власти попросили предприятия снизить выбросы в воздух
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
Лента новостейМолния