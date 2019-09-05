СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One

Пучковое оружие - космическое оружие, основанное на формировании пучка частиц и использовании запасенной в них энергии.

В марте представители министерства обороны и вооруженных сил США объявили о своем намерении испытать пучковое оружие в космосе в 2023 году и запросили, чтобы 34 миллиона долларов на его разработку были включены в бюджет 2020 года. Однако демократам конгресса эта идея не понравилась, отмечает издание. В результате в мае комитет по ассигнованиям в палате представителей исключил финансирование пучкового оружия из своей версии законопроекта.

Замглавы Пентагона Майкл Гриффин отметил, что средства пойдут на более фундаментальные исследования, направленные на повышение эффективности лазеров. Впервые он публично высказал идею о запуске пучкового оружия в космос в марте 2018 года, подчеркнув наряду с этим потенциал оружия направленной энергии.

"Мы откладываем работу над пучковым оружием на неопределенное время", - сообщил Гриффин на конференции, организованной изданием Defense News в Вирджинии.

При этом он добавил, что Пентагон все еще проводит исследования по использованию лазеров и микроволновой энергии с целью в конечном итоге разместить их на боевых самолетах и на спутниках, а также в наземных подразделениях.

Эксперт Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф сообщил Defense One по электронной почте, что то, что Гриффин попросил у властей включить в бюджет 34 миллиона долларов на разработку, а также 380 миллионов на следующие пять лет, вызывает вопросы. Кроме того, он высказался о дороговизне такого вида вооружений.