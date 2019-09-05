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РИА Новости

Глава Чили ответил на слова Болсонару об экс-главе страны Бачелет и ее отце

02:44 05.09.2019
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© AP Photo / Silvia izquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару
© AP Photo / Silvia izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен – РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что не разделяет слов главы Бразилии Жаира Болсонару в отношении экс-президента Чили и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и ее отца, сообщает телеканал 24 Horas.
Ранее в среду Бачелет на пресс-конференции в Женеве заявила о "сокращении демократического пространства" в Бразилии. Болсонару обвинил верховного комиссара ООН во вмешательстве во внутренние дела страны. Он также заметил, что если бы не Аугусто Пиночет, который в 1973 году сверг правительство левых и отца Бачелет в их числе, Чили сейчас была бы Кубой.
"Вне зависимости от различных взглядов, которые могут быть в отношении правительств, которые у нас были в 70-е и 80-е годы, всегда эти взгляды должны выражаться с уважением к тем или иным людям. Следовательно, я абсолютно не разделяю намек, сделанный президентом Болсонару по отношению к экс-президенту Чили и в особенности по столь болезненной теме, как смерть ее отца", - приводит слова Пиньеры телеканал.
Вместе с тем президент отметил также, что и критика со стороны Бачелет должна иметь под собой основания и быть аргументированной.
Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.
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