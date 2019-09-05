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РИА Новости

В госдепе ответили на обвинения Зарифа в пиратстве и шантаже его же словами

01:13 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус ответила главе МИД Ирана Джаваду Зарифу его же собственными словами, поменяв в них лишь название страны.
Зариф написал в среду в Twitter, что США, "потерпев неудачу в пиратстве, дошли до откровенного шантажа", заставляя передавать им иранскую нефть и в противном случае грозя санкциями. "Звучит очень похоже на приглашение в Овальный кабинет, которое я получил несколько недель назад", - заявил Зариф.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в июне сенатор Рэнд Пол передавал Зарифу предложение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Под "пиратством" Зариф имеет в виду, очевидно, попытки США задержать иранский танкер Grace 1.
"Потерпев неудачу в пиратстве, Иран дошел до откровенного шантажа — дайте нам 15 миллиардов долларов, или мы расширим свою ядерную деятельность. Звучит очень похоже на угрозы, которые Иран озвучивал пару месяцев назад", - написала в ответ Ортагус в своем Twitter.
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В среду замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возврат к реализации ядерной сделки зависит от предоставления Ирану кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца года. Тегеран указал Парижу, с которым ведет переговоры, что Европа должна либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить эквивалент в виде кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца года, который обеспечит нефтяные доходы Ирана.
В четверг ожидается третий этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет ждать до этого дня результатов переговоров с европейской стороной, в противном случае Иран примет новые меры в рамках соглашения. При этом в Иране не исключали, что вероятность отказа от перехода к третьему этапу существует.
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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