В госдепе ответили на обвинения Зарифа в пиратстве и шантаже его же словами

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус ответила главе МИД Ирана Джаваду Зарифу его же собственными словами, поменяв в них лишь название страны.

Зариф написал в среду в Twitter, что США, "потерпев неудачу в пиратстве, дошли до откровенного шантажа", заставляя передавать им иранскую нефть и в противном случае грозя санкциями. "Звучит очень похоже на приглашение в Овальный кабинет, которое я получил несколько недель назад", - заявил Зариф.

Ранее ряд СМИ сообщали, что в июне сенатор Рэнд Пол передавал Зарифу предложение встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Под "пиратством" Зариф имеет в виду, очевидно, попытки США задержать иранский танкер Grace 1.

"Потерпев неудачу в пиратстве, Иран дошел до откровенного шантажа — дайте нам 15 миллиардов долларов, или мы расширим свою ядерную деятельность. Звучит очень похоже на угрозы, которые Иран озвучивал пару месяцев назад", - написала в ответ Ортагус в своем Twitter

В среду замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что возврат к реализации ядерной сделки зависит от предоставления Ирану кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца года. Тегеран указал Парижу, с которым ведет переговоры, что Европа должна либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить эквивалент в виде кредитной линии на 15 миллиардов долларов до конца года, который обеспечит нефтяные доходы Ирана.

В четверг ожидается третий этап сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке. Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что будет ждать до этого дня результатов переговоров с европейской стороной, в противном случае Иран примет новые меры в рамках соглашения. При этом в Иране не исключали, что вероятность отказа от перехода к третьему этапу существует.