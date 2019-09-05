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РИА Новости

Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс

01:04 05.09.2019 (обновлено: 05:48 05.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
Россия вышла из состава Совместного центра в 2017 году из-за невозможности Украины обеспечить безопасные условия работы российским представителям.
"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", — написала Олифер в фейсбуке.

Реакция ДНР

Предложение вернуть российских представителей в состав СЦКК - это очередная уловка Киева по втягиванию России в конфликт в Донбассе, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре Руслан Якубов.
Кроме того, он напомнил, при каких обстоятельствах российским офицерам пришлось остановить работу в центре.
"Именно представители Украины создали условия, которые не позволяли представителям РФ в СЦКК вести полноценно мониторинг и выполнять все задачи совместного центра. Киеву нужно понять, что необходимо искать не посредников и виноватых, а вести прямой диалог и взаимодействовать с нами, тем более что такой продуктивный опыт в рамках СЦКК уже имеется", - сказал Якубов.

"Лед тронулся"

Предпосылки для возвращения России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) есть, но это будет зависеть от реальных действий украинской стороны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Пока говорить о сроках в этом вопросе достаточно, будем говорить, непросто. Но предпосылки, я думаю, то, что уже договариваются о нормандском формате, уже проходят встречи контактных групп. Это уже говорит, что лёд тронулся", - сказал РИА Новости Швыткин.
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Парламентарий подчеркнул, что Россия не является и не являлась стороной конфликта в данной ситуации.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, положительно оценил инициативу Киева, предложившего России вернуться к работе в СЦКК, отметив, что это шаг вперед в мирном урегулировании в регионе.
"Известно, что киевская сторона не создала необходимых условий для безопасной работы наших представителей в Центре, бойкотировала их деятельность", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, то, что Киев вновь поднял вопрос об участии России в работе СЦКК - это "хорошее предложение, шаг вперед в мирном урегулировании на Донбассе".
По мнению законодателя, нужно тщательно обсудить эту инициативу и при создании всех условий для полноценной и безопасной работы представителей РФ можно вернуться к деятельности в рамках Совместного центра. Цеков подчеркнул, что "самое главное сегодня - прекратить огонь на Донбассе".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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