Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта "Станица Луганская"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Россия вышла из состава Совместного центра в 2017 году из-за невозможности Украины обеспечить безопасные условия работы российским представителям.

"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", — написала Олифер в фейсбуке

Реакция ДНР

Предложение вернуть российских представителей в состав СЦКК - это очередная уловка Киева по втягиванию России в конфликт в Донбассе, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре Руслан Якубов.

Кроме того, он напомнил, при каких обстоятельствах российским офицерам пришлось остановить работу в центре.

"Именно представители Украины создали условия, которые не позволяли представителям РФ в СЦКК вести полноценно мониторинг и выполнять все задачи совместного центра. Киеву нужно понять, что необходимо искать не посредников и виноватых, а вести прямой диалог и взаимодействовать с нами, тем более что такой продуктивный опыт в рамках СЦКК уже имеется", - сказал Якубов.

"Лед тронулся"

Предпосылки для возвращения России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) есть, но это будет зависеть от реальных действий украинской стороны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Пока говорить о сроках в этом вопросе достаточно, будем говорить, непросто. Но предпосылки, я думаю, то, что уже договариваются о нормандском формате, уже проходят встречи контактных групп. Это уже говорит, что лёд тронулся", - сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не является и не являлась стороной конфликта в данной ситуации.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, положительно оценил инициативу Киева, предложившего России вернуться к работе в СЦКК, отметив, что это шаг вперед в мирном урегулировании в регионе.

"Известно, что киевская сторона не создала необходимых условий для безопасной работы наших представителей в Центре, бойкотировала их деятельность", - сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, то, что Киев вновь поднял вопрос об участии России в работе СЦКК - это "хорошее предложение, шаг вперед в мирном урегулировании на Донбассе".

По мнению законодателя, нужно тщательно обсудить эту инициативу и при создании всех условий для полноценной и безопасной работы представителей РФ можно вернуться к деятельности в рамках Совместного центра. Цеков подчеркнул, что "самое главное сегодня - прекратить огонь на Донбассе".