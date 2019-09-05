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РИА Новости

Сканеры мексиканской полиции помогли обнаружить грузовик с 172 нелегалами

00:48 05.09.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Грузовик с 172 иммигрантами, в том числе 65 детьми, был обнаружен в ходе спецоперации федеральных силовых ведомств Мексики на юго-востоке страны, сообщило издание Excelsior.
"Федеральные силовые ведомства освободили 172 мигрантов различной национальности, которых перевозили в тентованном кузове фуры на трассе Коатцакоалькос-Виллаэрмоса", - сказано в материале издания.
Спецоперация, в которой принимали участие министерство обороны, ВМС, Национальная гвардия, Миграционная служба Мексики и федеральная полиция, включала сканирование подозрительного транспорта при помощи гамма-излучения.
По информации СМИ, большинство из задержанных - граждане Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Их передали сотрудникам Миграционной службы Мексики для последующей депортации, водитель грузовика задержан.
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