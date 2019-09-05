Сканеры мексиканской полиции помогли обнаружить грузовик с 172 нелегалами

МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Грузовик с 172 иммигрантами, в том числе 65 детьми, был обнаружен в ходе спецоперации федеральных силовых ведомств Мексики на юго-востоке страны, сообщило издание Excelsior.
"Федеральные силовые ведомства освободили 172 мигрантов различной национальности, которых перевозили в тентованном кузове фуры на трассе Коатцакоалькос-Виллаэрмоса", - сказано в материале издания.
Спецоперация, в которой принимали участие министерство обороны, ВМС, Национальная гвардия, Миграционная служба Мексики и федеральная полиция, включала сканирование подозрительного транспорта при помощи гамма-излучения.
По информации СМИ, большинство из задержанных - граждане Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Их передали сотрудникам Миграционной службы Мексики для последующей депортации, водитель грузовика задержан.