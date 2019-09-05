Лавров прокомментировал попытки демократов в США найти связи Трампа с РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Демократы в США с остервенением продолжают искать "подпольные связи" президента США Дональда Трампа с Россией и поводы для импичмента, прискорбно, что часть политической элиты США продолжает разыгрывать "российскую карту", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, с каким остервенением сейчас пытаются обвинять администрацию США в подпольных связях с Россией, как пытаются выискивать в этом причины для того, чтобы начать процесс импичмента Дональда Трампа, показывает, что, несмотря на отрицательные выводы, которые сделала комиссия (бывшего спецпрокурора Роберта - ред.) Мюллера, демократы не отказались от разыгрывания российской карты, теперь уже вступая в эти дни в очередную предвыборную кампанию, готовясь к выборам главы государства в 2020 года", - сказал Лавров в интервью "Известиям".
"Это печально и прискорбно", - подчеркнул российский министр.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года вел расследование "российского вмешательства" в выборы 2016 года, которое Москва категорически опровергает, но так и не смог подтвердить слухи о "сговоре" Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
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