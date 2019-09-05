Лавров прокомментировал попытки демократов в США найти связи Трампа с РФ

"То, с каким остервенением сейчас пытаются обвинять администрацию США в подпольных связях с Россией, как пытаются выискивать в этом причины для того, чтобы начать процесс импичмента Дональда Трампа, показывает, что, несмотря на отрицательные выводы, которые сделала комиссия (бывшего спецпрокурора Роберта - ред.) Мюллера, демократы не отказались от разыгрывания российской карты, теперь уже вступая в эти дни в очередную предвыборную кампанию, готовясь к выборам главы государства в 2020 года", - сказал Лавров в интервью "Известиям".