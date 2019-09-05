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РИА Новости

Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь

08:00 05.09.2019 (обновлено: 08:01 05.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковАтомный ледокол "Ямал"
Атомный ледокол Ямал
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В середине августа один из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков, французская компания CMA CGM заявила об отказе от Северного морского пути. Чуть позже премьер-министр Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде выразила обеспокоенность экологическими и экономическими аспектами этого маршрута и готовность провести соответствующую проверку. Способен ли Запад заблокировать стратегический проект России — в материале РИА Новости.

Тишь да гладь

Крупнотоннажный танкер "Проспект Королева", принадлежащий российскому "Совкомфлоту", отправился из Мурманска 26 августа и доставил груз сырой нефти в Китай всего за неделю.
"Мы шли со скоростью почти 13 узлов, когда я, стоя на мостике, поймал себя на мысли: если не смотреть в иллюминатор, не скажешь, что судно движется — нет ни вибрации, ни шума, ни выхлопов из трубы. Чистое море за нами, чистое небо над нами — и тишина", — делится впечатлениями капитан дальнего плавания, ледовый советник Василий Ермаков.
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Вчера, 11:43Восточный экономический форум
Россия и Индия изучат возможность поставок нефти через Севморпуть
В самой транзитной перевозке нефти по Севморпути нет ничего необычного — такое бывало и раньше. Но до этого рейса еще ни одно судно не проходило весь маршрут исключительно на экологически чистом газомоторном топливе.

Моряки "Совкомфлота" доказали, что будущее мировых товарно-сырьевых перевозок — за арктической транспортной артерией в российских водах. По словам капитана "Проспекта Королева" Олега Шишкина, переход по СМП почти на месяц короче, чем по традиционному маршруту через Суэцкий канал. А СПГ снижает суточный расход топлива на 20% и почти на треть — выбросы углекислого газа в атмосферу.

Развитие СМП как транспортной артерии, связывающей Европу и Юго-Восточную Азию, — одна из важнейших инфраструктурных задач страны. То, что в ближайшие годы интерес к маршруту будет только усиливаться, показывает статистика грузоперевозок. В конце августа глава дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша сообщил, что в этом году грузопоток Севморпути вырастет на 45% — с 20 до 29 миллионов тонн.
© Фото : ПАО СовкомфлотКапитан танкера "Проспект Королёва" Олег Шишкин и ледовый советник Василий Ермаков
Капитан танкера Проспект Королёва Олег Шишкин и ледовый советник Василий Ермаков
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Капитан танкера "Проспект Королёва" Олег Шишкин и ледовый советник Василий Ермаков
© Фото : ПАО Совкомфлот
© ПАО Совкомфлот Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
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Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
© ПАО Совкомфлот
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Капитан танкера "Проспект Королёва" Олег Шишкин и ледовый советник Василий Ермаков
© Фото : ПАО Совкомфлот
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Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
© ПАО Совкомфлот
По майскому указу Владимира Путина грузоперевозки по СМП к 2024-му должны достичь 50 миллионов тонн в год. Рукша отмечает, что для этого делается все необходимое: строятся комплекс по производству сжиженного газа "Арктик СПГ — 2", принадлежащий "Новатэку" (около 18 миллионов тонн топлива в год), грузовая база "ВостокУголь" на Таймыре, способная отгружать 20 миллионов тонн угля ежегодно, и нефтедобывающие предприятия Пайяхского месторождения, которые обеспечат вывоз более пяти миллионов тонн нефти.

Европейский демарш

Как и у любого другого российского проекта, направленного на развитие международной торговли, у Севморпути хватает противников за границей. В середине августа, по данным газеты Figaro, один из крупнейших мировых контейнерных перевозчиков, французский концерн CMA CGM, отказался от арктических трасс, в первую очередь СМП. Представители компании сослались на "заботу об экологии", чем сильно удивили экспертное сообщество.
"Логика странная — если судно идет коротким путем, значит, сжигается меньше топлива", — объясняет РИА Новости гендиректор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов, напоминая, что CMA CGM в ближайшие годы переведет все свои суда на экологически чистый СПГ.
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Впрочем, демарш французов на грузопотоке через Севморпуть не скажется — ведь на эту компанию и так никто и не рассчитывал. А когда СМП станет столь же привычным маршрутом, что и через Суэцкий канал, CMA CGM все равно придется запустить товарные перевозки по арктическим водам — иначе обойдут конкуренты. Например, датская Maersk, глава которой еще в июне заявил, что компания изучает возможности сезонного сервиса на Севморпути.
Против СМП выступает Норвегия. Неделю назад премьер-министр страны Ине Мари Эриксон Серейде сообщила, что официальный Осло обеспокоен экологическими и экономическими аспектами СМП, добавив, что требуется проверка маршрута на соответствие европейским стандартам.
В ответ на это старший советник посольства России в Осло Владимир Исупов указал, что инфраструктурный проект разрабатывается исключительно в российских территориальных водах и Норвегия тут лишь сторонний наблюдатель.

Откуда уши растут

Многие эксперты считают, что европейские нападки на СМП — результат давления Вашингтона. Дело в том, что дешевая и быстрая доставка российского сжиженного природного газа по Северному морскому пути в страны Юго-Восточной Азии ставит крест на стремлении американцев закрепиться на этом перспективном рынке.
Опасения вашингтонских стратегов более чем оправданны: по данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), в прошлом году Россия отправила в регион почти 13 миллионов тонн СПГ, в то время как США — только 10,7 миллиона.
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Для Вашингтона ситуация усугубляется тем, что Россия обеспечит сжиженным газом не только Китай, с которым Трамп разругался и без посторонней помощи, но и ключевого американского партнера в регионе — Японию. Реальность такой перспективы признал министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко в преддверии Восточного экономического форума.

"В рамках форума запланирован круглый стол, на котором представители бизнеса Японии и России обсудят развитие экономики Дальнего Востока, в том числе маршруты по Северному Ледовитому океану, что тесно связано с проектом "Арктик СПГ — 2", — отметил японский чиновник.

Арктические "трамваи"

Чтобы обеспечить рост грузопотока по Севморпути, Россия активно развивает атомный ледокольный флот, аналогов которому в мире нет. Не позднее мая следующего года Балтийский завод спустит на воду головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика". Еще два таких судна введут в эксплуатацию в 2021-2022 годах.
В долгосрочной перспективе — к 2030 году — "Росатом" планирует организовать круглогодичную навигацию по СМП. Правительство намерено выделить почти 130 миллиардов рублей на строительство уникального атомного ледокола "Лидер" мощностью 120 мегаватт (для сравнения — мощность силовой установки "Арктики" в два раза меньше).
А в минувшую среду судостроительный комплекс "Звезда" и корейская компания Samsung Heavy Industries Co. Ltd в рамках V Восточного экономического форума объявили об учреждении совместного предприятия по управлению процессами строительства на "Звезде" танкеров для проекта "Ямал-СПГ".
Вячеслав Рукша из "Росатома" уверен, что уже через несколько лет грузовые корабли по Северному морскому пути "будут ходить в режиме трамваев".
Российские рубли
18 августа, 08:00РИА Новости
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
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Северный морской путьЯмал СПГВячеслав РукшаНоватэкРосатомЕвропаРоссияЭкономика
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