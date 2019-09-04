В Польше оправдали присутствие американских войск политикой России

ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Польша "хочет мира", но "готовится к войне", заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский на предвыборной конвенции своей партии в Ольштыне.

По словам Качиньского, которого цитирует агентство PAP, изначально на территории Польши не планировалось постоянного присутствия американских войск в рамках НАТО. Однако, по его словам, геополитическая ситуация в последние годы "привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США".

Говоря об увеличении численности и вооружения польской армии, он заявил, что "это большое изменение, большое положительное изменение в нашей ситуации". "Если мы думаем об обороне, то мы всегда говорим о том, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. И отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы, расширить и, прежде всего, лучше их вооружить", - сказал Качиньский.

Он подчеркнул, что Польша не хочет, чтобы когда-нибудь дошло до войны, но действует по принципу "хочешь мира, готовься к войне".