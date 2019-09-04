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РИА Новости

В Польше оправдали присутствие американских войск политикой России

21:40 04.09.2019 (обновлено: 02:34 05.09.2019)
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© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Польша "хочет мира", но "готовится к войне", заявил глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский на предвыборной конвенции своей партии в Ольштыне.
По словам Качиньского, которого цитирует агентство PAP, изначально на территории Польши не планировалось постоянного присутствия американских войск в рамках НАТО. Однако, по его словам, геополитическая ситуация в последние годы "привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности США".
Говоря об увеличении численности и вооружения польской армии, он заявил, что "это большое изменение, большое положительное изменение в нашей ситуации". "Если мы думаем об обороне, то мы всегда говорим о том, что другие защищают того, кто сам умеет защищаться. И отсюда наши усилия, чтобы укрепить наши вооруженные силы, расширить и, прежде всего, лучше их вооружить", - сказал Качиньский.
Он подчеркнул, что Польша не хочет, чтобы когда-нибудь дошло до войны, но действует по принципу "хочешь мира, готовься к войне".
В начале лета было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
14 августа, 17:50Акценты
Плох тот солдат. В Польше захотели двукратно увеличить армию В Польше заговорили об увеличении армии. Так можно и патриотизм продемонстрировать. Мол, на НАТО надеемся, а сами не плошаем. А еще молодежь занять, которую вытеснила на улицу более дешевая рабсила из Украины.
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НАТОЯрослав КачиньскийПольшаСШАВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Его объяснения ничего не стоят и никому не интересны. Вашингтонский сюзерен пожелал разместить своих полупьяных солдат на территории, известной как Польша. Точка.
4 сентября, 21:49
PAPoehavshyi Absol'utno
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