Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.

"Все возможно", - сказал он в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который традиционно представлял ИРИ в ООН на мероприятиях высокого уровня. В Вашингтоне заявили, что будут разговаривать только с более высокопоставленными людьми, принимающими решения, в том числе с Роухани.

США последовательно вводят санкции против Ирана, настаивая на том, что это не направлено на смену властей в стране, а исключительно на "смену их поведения". Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с иранским руководством, однако первого шага в Вашингтоне ждут от Тегерана.

Главной темой такого общения должно стать обсуждение новой ядерной сделки взамен соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий, из которого США вышли в мае 2018 года.

В 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидаются более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД. Выступления гостей пройдут в рамках общих прений с 24 по 30 сентября. Россию, согласно предварительному плану вступлений, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.