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РИА Новости

Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН

20:00 04.09.2019 (обновлено: 20:19 04.09.2019)
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© REUTERS / Christian HartmannПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Christian Hartmann
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.
"Все возможно", - сказал он в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее США ввели санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который традиционно представлял ИРИ в ООН на мероприятиях высокого уровня. В Вашингтоне заявили, что будут разговаривать только с более высокопоставленными людьми, принимающими решения, в том числе с Роухани.
США последовательно вводят санкции против Ирана, настаивая на том, что это не направлено на смену властей в стране, а исключительно на "смену их поведения". Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с иранским руководством, однако первого шага в Вашингтоне ждут от Тегерана.
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Главной темой такого общения должно стать обсуждение новой ядерной сделки взамен соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий, из которого США вышли в мае 2018 года.
В 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидаются более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД. Выступления гостей пройдут в рамках общих прений с 24 по 30 сентября. Россию, согласно предварительному плану вступлений, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Трампу предстоит выступить в первый день прений 24 сентября. Речь Роухани в предварительной программе стоит 25 сентября, сразу после выступления президента Украины Владимира Зеленского.
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Хасан РоуханиДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНИранСШАВ мире
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