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РИА Новости
Медиавойны

Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России

18:49 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ в Москве
В здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.
Руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, следует из ответа главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффманна на запрос Госдумы. Хоффманн также пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса".
"Если к "Немецкой волне" пришло понимание, что необходим диалог, то мы это можем только приветствовать. Ведь отсутствие диалога приводит к конфликту. Мы исходим из того, что задача комиссии – защищать закон и интересы нашей страны", - сказал Пискарев журналистам.
"Что касается их предложения о поездке в Бонн или Берлин – все вопросы, которые мы разбираем на комиссии, касаются России, а не Германии. И факты вмешательства были во внутренние дела нашей страны, а не Германии. Так что диалог надо вести на территории Российской Федерации. А достопримечательности немецких городов мы осмотрим, когда будет время и подходящая ситуация", - заявил глава думской комиссии.
Ранее в МИД РФ осудили призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. В ведомстве заявляли, что такие призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России.
Здание МИД РФ
8 августа, 17:59Медиавойны
МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в незаконных акциях в Москве
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МедиавойныВасилий ПискаревМедиавойныГосдума РФМоскваГерманияРоссияDeutsche WelleВ мире
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