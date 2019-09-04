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РИА Новости

Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

18:37 04.09.2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Страховые компании, чьи клиенты пострадали от наводнения в Иркутской области, завершают урегулирование убытков, большинство обратившихся граждан и предприятий уже получили выплаты, свидетельствуют данные страховщиков.
Как подсчитали в "Росгосстрахе", в зоне ЧС находилось более 7 тысяч объектов недвижимости, застрахованных в компании, из них пострадала примерно десятая часть. По состоянию на 29 августа страховое возмещение от страховщика получили 639 физических лиц и 24 юридических лица из Тулуна и Тулунского района, Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Чунского района, а также Заларинского, Заринского, Куйтунского, Тайшетского и Шелеховского районов. Выплаты превысили 240 миллионов рублей.
"У нас осталось буквально считанное количество заявленных страхователями убытков, по которым дело еще не дошло до выплат - промедление объясняется тем, что клиент по каким-либо причинам еще не предоставил предусмотренный правилами пакет документов, либо потребовались какие-то дополнительные данные", - приводится в релизе комментарий члена правления - руководителя блока "Урегулирование убытков" компании Татьяны Федосеевой.
"Сбербанк страхование" завершило работу примерно по 90% обращений за выплатами, сообщил глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводятся в сообщении банка по итогам его поездки в Тулун. Объем страховых выплат составил около 35 миллионов рублей.
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"Ингосстрах" оплатил 19 из 26 убытков, заявленных по розничному направлению, на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. Остальные случаи пока находятся на стадии рассмотрения. Как сообщили РИА Новости в компании, по корпоративному направлению поступило 14 обращений, заявленная сумма на сегодняшний день составляет 203 миллиона рублей. По большинству из них еще ведется сбор документов и уточняется сумма ущерба.
"РЕСО-Гарантия" урегулировала один из двух зафиксированных случаев у своих клиентов. Местный предприниматель, застраховавший в компании торгово-материальные ценности и торговое оборудование, получил около 1,86 миллиона рублей. Второй случай находится на финальной стадии урегулирования.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Как подсчитали во Всероссийском союзе страховщиков, проникновение добровольного страхования жилья в Иркутской области составляет всего 3,4%.
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