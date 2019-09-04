Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости/Прайм. Страховые компании, чьи клиенты пострадали от наводнения в Иркутской области, завершают урегулирование убытков, большинство обратившихся граждан и предприятий уже получили выплаты, свидетельствуют данные страховщиков.

Как подсчитали в "Росгосстрахе", в зоне ЧС находилось более 7 тысяч объектов недвижимости, застрахованных в компании, из них пострадала примерно десятая часть. По состоянию на 29 августа страховое возмещение от страховщика получили 639 физических лиц и 24 юридических лица из Тулуна и Тулунского района, Нижнеудинска и Нижнеудинского района, Чунского района, а также Заларинского, Заринского, Куйтунского, Тайшетского и Шелеховского районов. Выплаты превысили 240 миллионов рублей.

"У нас осталось буквально считанное количество заявленных страхователями убытков, по которым дело еще не дошло до выплат - промедление объясняется тем, что клиент по каким-либо причинам еще не предоставил предусмотренный правилами пакет документов, либо потребовались какие-то дополнительные данные", - приводится в релизе комментарий члена правления - руководителя блока "Урегулирование убытков" компании Татьяны Федосеевой.

"Сбербанк страхование" завершило работу примерно по 90% обращений за выплатами, сообщил глава Сбербанка Герман Греф, чьи слова приводятся в сообщении банка по итогам его поездки в Тулун. Объем страховых выплат составил около 35 миллионов рублей.

"Ингосстрах" оплатил 19 из 26 убытков, заявленных по розничному направлению, на сумму свыше 7,5 миллиона рублей. Остальные случаи пока находятся на стадии рассмотрения. Как сообщили РИА Новости в компании, по корпоративному направлению поступило 14 обращений, заявленная сумма на сегодняшний день составляет 203 миллиона рублей. По большинству из них еще ведется сбор документов и уточняется сумма ущерба.

"РЕСО-Гарантия" урегулировала один из двух зафиксированных случаев у своих клиентов. Местный предприниматель, застраховавший в компании торгово-материальные ценности и торговое оборудование, получил около 1,86 миллиона рублей. Второй случай находится на финальной стадии урегулирования.