Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T18:27Z
https://ria.ru/20190904/1558312653.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155831/11/1558311106_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_7a24b93bb92a0d8ad5dbebba12db1dce.jpg
РИА Новости

Власти Тулы подготовили масштабную праздничную программу к Дню города

18:27 04.09.2019
39
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Тульский Кремль
Вид на Тульский Кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обширная праздничная программа, включающая аквашоу, концерты и фейерверк, подготовлена для жителей и гостей Тулы по случаю 873-й годовщины основания города. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Тулы.
Как говорится в сообщении, концепция празднования Дня города и Дней Тульской области в 2019 году объединена общей идеей – "Навстречу 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты".
В рамках праздничной программы 7 сентября запланированы спортивные мероприятия: полумарафон "Оружейная столица", лыжероллерный спринт, соревнования по велоспорту, стритболу, а также показательные выступления сборной России по флайборду на набережной реки Упы.
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни
22 августа, 10:25РИА Новости
Всероссийский фестиваль "Фанфары Тульского кремля" пройдет 6‒7 сентября
Кроме того, гостей ждут интерактивные площадки спортивно-исторической игры "Тульский рубеж", участниками которой станут команды из городов Засечной черты Тульской области, гастрономический фестиваль "Кремлевские посады", мастер-классы и ярмарка от тульских мастеров.
В концертную программу включены выступления тульских вокальных и танцевальных коллективов, фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля", музыкальный фестиваль от московского авторского проекта "ДЖАЗПОРТ", а также выступление группы "Рондо" и Александра Иванова.
Завершением Дня города станет праздничный салют, который пройдет в центре Тулы, в 10 поселениях, а также на набережных реки Упы, где, помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.
Кроме того, в районах города пройдет более 30 праздников двора. В поселениях Большой Тулы запланирована серия мероприятий, самые крупные из которых также завершатся красочным фейерверком.
000000
ТулаТульская область
Рекомендуем
Лекарственные препараты
Решение о закупке лекарств за рубежом – результат диалога власти и общества
РИА
Новости
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор провел переговоры о поставках зерна на Филиппины
Трансляция изображений с камер наблюдения, установленных на избирательных участках
Выборы под контролем: наблюдатели-общественники готовы к работе 8 сентября
Виды Пензы
Более 200 молодых журналистов собрались на медиафоруме в Пензе
Лента
новостей
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенские власти разработают меры поддержки муниципальных музеев
Автомобили на дороге
Движение по путепроводу в Салтыковке пустят до конца года
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Нацсовет Украины по ТВ хочет через суд аннулировать лицензию NewsOne
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии
Facebook
Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
В Китае предостерегли чиновников из США от вмешательства в дела Гонконга
Вывоз твердых коммунальных отходов
Японские специалисты планируют построить мусоросжигательный завод в МО
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор договорился на ВЭФ с японцами о строительстве завода
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны
Винт подруливающего устройства
Верфь "Звезда" заинтересована в получении заказа на ледоколы для "Новатэка"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Новое производство запустили на бумажно-картонной фабрике под Тулой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния