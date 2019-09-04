Власти Тулы подготовили масштабную праздничную программу к Дню города

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обширная праздничная программа, включающая аквашоу, концерты и фейерверк, подготовлена для жителей и гостей Тулы по случаю 873-й годовщины основания города. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Тулы.

Как говорится в сообщении, концепция празднования Дня города и Дней Тульской области в 2019 году объединена общей идеей – "Навстречу 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты".

В рамках праздничной программы 7 сентября запланированы спортивные мероприятия: полумарафон "Оружейная столица", лыжероллерный спринт, соревнования по велоспорту, стритболу, а также показательные выступления сборной России по флайборду на набережной реки Упы.

Кроме того, гостей ждут интерактивные площадки спортивно-исторической игры "Тульский рубеж", участниками которой станут команды из городов Засечной черты Тульской области, гастрономический фестиваль "Кремлевские посады", мастер-классы и ярмарка от тульских мастеров.

В концертную программу включены выступления тульских вокальных и танцевальных коллективов, фестиваль духовых оркестров "Фанфары Тульского кремля", музыкальный фестиваль от московского авторского проекта "ДЖАЗПОРТ", а также выступление группы "Рондо" и Александра Иванова.

Завершением Дня города станет праздничный салют, который пройдет в центре Тулы, в 10 поселениях, а также на набережных реки Упы, где, помимо высотного, туляки увидят фейерверк с плотов и пиротехническую открытку на Казанской набережной.