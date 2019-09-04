Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе

"Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы.