Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники контактной группы по Донбассу считают, что после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины появились все условия для урегулирования кризиса, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы.
В качестве положительного результата заседания контактной группы Грызлов назвал взаимодействие между представителями Киева и Донбасса по вопросам разминирования территории и восстановлению моста в Станице Луганской.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru