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РИА Новости

Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе

18:22 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники контактной группы по Донбассу считают, что после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины появились все условия для урегулирования кризиса, заявил полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.
"Сегодня состоялась первая встреча контактной группы после начала работы нового созыва Верховной рады и утверждения нового правительства Украины. Участники заседания считают, что теперь созданы все условия для последовательного политического урегулирования внутриукраинского кризиса в Донбассе на основе минских договоренностей", - заявил Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы.
В качестве положительного результата заседания контактной группы Грызлов назвал взаимодействие между представителями Киева и Донбасса по вопросам разминирования территории и восстановлению моста в Станице Луганской.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками частного сектора села Октябрь Донецкой области Украины
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