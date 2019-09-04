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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета

18:19 04.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРаскольник Филарет Денисенко
Раскольник Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Окружной административный суд Киева запретил ликвидировать возглавляемую раскольником Филаретом Денисенко церковную структуру до рассмотрения по существу ее иска к Минкульту Украины, сообщается в среду на сайте неканонической структуры.
Ранее министерство культуры Украины сообщило, что возглавляемая Филаретом церковная структура была ликвидирована. Однако окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Филарета к министерству культуры с требованием отменить приказ, согласно которому устав церковной структуры утратил силу.
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"Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению упомянутого иска. Отныне… запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения по данному делу законную силу", - говорится в сообщении.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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Религия и мировоззрениеРаскольник Филарет ( Денисенко)Министерство культуры УкраиныНовости - Религия и мировоззрениеКиевУкраинаВ мире
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