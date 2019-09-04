Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган

Вслед за С-400. Как российские Су-35 и Су-57 в Турции изменят геополитику Разворот Турции в сторону России может стать первым эпизодом отказа стран мира от так называемой большой западной стратегии в своем развитии, полагают военные эксперты и дипломаты.