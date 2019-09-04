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РИА Новости

Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган

18:11 04.09.2019
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Продолжается второй этап поставки компонентов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, они послужат укреплению безопасности страны, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
"Проходит второй этап поставки С-400, параллельно идет обучение (турецкого персонала в РФ). Это усилит нашу систему безопасности", - заявил Эрдоган, выступая в городе Сивас на востоке Турции. Трансляцию вел телеканал NTV.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
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Вслед за С-400. Как российские Су-35 и Су-57 в Турции изменят геополитику Разворот Турции в сторону России может стать первым эпизодом отказа стран мира от так называемой большой западной стратегии в своем развитии, полагают военные эксперты и дипломаты.
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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