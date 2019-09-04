Urban.Tech Moscow: хакатон цифровых решений для города стартовал в Москве

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Международное соревнование (хакатон) и акселератор по созданию новых цифровых сервисов и продуктов для городской среды Urban.Tech Moscow стартовал в Москве.

Масштабная программа для молодых специалистов в сфере информационных технологий пройдет при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР). Проект поддерживают также Департамент информационных технологий, Департамент транспорта, Департамент финансов и Главное контрольное управление города Москвы.

Помимо московского правительства, задачи для участников соревнования поставят корпоративные организации: Mail.ru Group, ВТБ, SberCloud, "Ростелеком" и "Лаборатория Касперского".

Участниками соревнования станут разработчики, дизайнеры, менеджеры проектов и другие IT- и бизнес-специалисты. По оценке ДПИР, в этом году в рамках проекта планируется привлечь более трех тысяч участников.

"Есть несколько задач, которые предстоит решить с помощью проведения хакатона: поиск талантливых людей - разработчиков, маркетологов, основателей бизнеса; командообразование и трансформация команд в бизнес; поддержка и внедрение инноваций в городе с последующим экспортом их по всей России и даже за рубеж", - сообщил руководитель ДПИР Алексей Фурсин на пресс-конференции, посвященной старту проекта.

По его словам, хакатон - это классический способ поиска новых решений, новых подходов, и это особенно актуально для сферы инновационных технологий, цифровой отрасли.

Департамент предпринимательства города сформулирует для участников состязаний предметные задачи для решения конкретных, прикладных вопросов. Таким образом, Urban.Tech станет открытой площадкой для реализации запросов от города и бизнеса, что позволит улучшать бизнес-процессы в столице.

Фурсин отметил, что новшеством нынешнего хакатона по сравнению с прошлогодним станет участие зарубежных стран. Среди них Армения, Белоруссия, Израиль, Казахстан, Латвия и Чехия.

Руководитель ДПИР рассказал о механизме проведения соревнования. Так, с 5 октября по 3 ноября запланировано проведение 15 однодневных отраслевых хакатонов, по итогам которых будут сформированы 250 проектных кросс-функциональных команд по три-пять человек. Сотня лучших команд попадут в акселератор, где их решения и разработки уже можно будет трансформировать в конкретные бизнесы. Для них вступят в силу классические инструменты поддержки стартапов за счет бюджета города, предлагаемые московским правительством.

"Десятка лучших из этих ста команд, которая будут выбрана постановщиками задач, получит дополнительные призы, как от города, так и от корпораций. Но наша задача не потерять ни одну из команд, даже те, которые не пройдут в финал. Их нужно мониторить, и, если такие команды имеют шанс трансформироваться в стартап, их нужно поддержать", - отметил Фурсин.

Он добавил, что экспертиза наиболее перспективных проектов будет проведена совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ, который проинвестирует лучшие стартапы.

"Те ребята, которые покажут себя в рамках этого хакатона, смогут претендовать на лучшие вакансии как в крупных компаниях, так и в государственных структурах. Наш департамент сегодня заказывает очень много IT-продуктов для решения государственных задач, жестко конкурируя с бизнесом на рынке IT-разработчиков. Поэтому для нас появление новых "звезд" на хакатоне – это наша инвестиция в этих людей", - заключил глава департамента.

© Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин © Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин

Госсектор Москвы на пути к цифровизации

Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков на той же пресс-конференции отметил, что формат хакатона позволяет решать основную задачу правительства Москвы - повышение эффективности государственного управления по мере роста автоматизации и цифровизации.

"Мы с большим удовольствием и в прошлом году откликнулись на предложение поучаствовать в этом мероприятии, дать задание командам, и в этом году будем еще активнее работать, отбирая лучших из лучших. Это направление должно динамично развиваться в госсекторе, где не меньше важных задач, чем в секторе корпоративном. Поэтому на уровне Москвы мы будем эту инициативу всячески поддерживать, что позволит вывести цифровизацию города на качественно новый уровень", - отметил чиновник.

Он привел в пример результаты прошлогоднего хакатона, когда одна из команд смогла за несколько дней предложить уже готовое решение и создать продукт, необходимый для повышения эффективности непосредственно контрольной деятельности. Разработка позволяет контролерам и ревизорам в рамках мобильного приложения удаленно получать задания, выполнять его, подтверждая результаты работы с помощью фото и видео. Затем контролер с помощью голоса записывает информацию, которая преобразуется в текст и передается в центральный офис, где ее можно обрабатывать и создавать отчет. Это дало сокращение трудозатрат и времени примерно на 30%.

В этом году контрольное управление ставит задачу формирования цифровой модели городской среды, которая позволит проводить проверки, не выходя каждый раз на улицу и не используя физический труд людей. Предполагается, что искусственный интеллект поможет в виртуальном пространстве, максимально приближенном к реальности, находить зоны риска, с которыми нужно работать. Вторая часть задачи – создание инструментов, с помощью которых можно будет фиксировать проблемы раньше, чем этим обеспокоятся жители, чтобы в кратчайшие сроки устранять эти проблемы, сообщил Данчиков.

Корпорации нуждаются в нестандартных решениях

Корпоративных партнеров проекта представляла директор проектного офиса "Развитие технологий" ПАО "Ростелеком" Любовь Симонова-Емельянова, которая также обратила внимание на положительные итоги прошлогоднего хакатона, и выразила надежду, что в этот раз компания получит реальные решения для своей задачи.

"Наша задача поставлена очень четко и касается она вопросов создания комфортной жилой среды для большого количества людей. Мы очень рассчитываем, что по итогам мероприятия нам будут предложены 3-4 работающих прототипа по данной задаче. Это не значит, что завтра мы все это обязательно внедрим: для нас важнее получить прототипы и команды, которые смогут их в дальнейшем развить и потом масштабировать на всю Россию", - сказала Симонова-Емельянова.

Управляющий директор облачного провайдера SberCloud, входящего в экосистему Сбербанка, Андрей Зотов отметил, что хакатон – это наиболее эффективный формат в сфере IT-разработок. Он выразил надежду, что участвующие в мероприятии команды смогут предложить смелые идеи.

"Мы, как молодая и динамично развивающаяся компания, постоянно ищем новые методы и механизмы вывода на "облако", и с этим связано наше задание участникам хакатона. Мы хотим предложить командам сделать облачный маркетплейс, который позволял бы разработчикам размещать свои решения в нашем облаке, и предлагал бы удобный механизм продажи этих решений пользователям", - сказал директор SberCloud.

© Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Символ мероприятия - Хакатонстр © Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Символ мероприятия - Хакатонстр

Он добавил, что его компания будет отдавать предпочтение нестандартным решениям, и предложит дополнительный призовой фонд тем командам. С победителем будет продолжено сотрудничество по внедрению нового продукта.

Москва — город стартапов

Программа Urban.Tech Moscow инициирована правительством Москвы с целью стимулировать столичные компании на создание инновационных решений и минимизировать риски для стартапов на стадии их зарождения. Как сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития, коллективы, участвующие в программе, могут представлять свои проекты по пяти направлениям: "Умный" город. Цифровые сервисы для обеспечения москвичей комфортным жильем и качественными жилищно-коммунальными услугами, а также технологические продукты или новые бизнес-модели для рынка недвижимости;

искусственный интеллект. Сервисы и системы с использованием машинного обучения для распознавания речи, обработки текстов, компьютерного зрения, автоматизации вождения автомобилей и других технологий; Финансы. Передовые технологии, позволяющие улучшить современную финансовую систему; Системы управления. Приложения для контроля задач технологических операций работников комплекса городского хозяйства, а также доработка системы, обеспечивающей контроль над средствами информационной безопасности; Маркетплейсы. Решения по созданию онлайн-платформ для программных продуктов и по оптимизации управления транспортными потоками.

Десять задач для участников будут сформированы на основе сбора и анализа предложений от органов исполнительной власти города Москвы и бизнеса. Москва будет предоставлять возможности для пилотирования проектов на городских площадках.

Лучшие сто коллективов, принявшие участие в программе, смогут попасть в акселератор городских решений Urban.Tech Accelerator – программа ускоренной трансформации лучших технологических коллективов Urban.Tech Moscow в действующий бизнес. В акселератор пройдут коллективы с актуальными для города и бизнеса разработками, с проверенной бизнес-моделью, пониманием емкости рынка и пулом заказчиков.

По данным ДПИР, столичный бизнес, связанный с научными исследованиями и разработками, четыре года подряд выводит столицу на первое место по уровню инновационного развития. В Москве изобретательская активность в 3,5 раза выше, чем в среднем по России.

Более 60% молодых стартаперов столицы (от 18 до 35 лет) принимают участие в акселераторах и конкурсах для стартапов. Для половины из них стартап является основным источником дохода, а для 44% — основным видом деятельности.

Ряд московских стартапов вышли на международный рынок.

© Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Представители правительства Москвы и бизнеса открывают Urban.Tech Moscow © Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Представители правительства Москвы и бизнеса открывают Urban.Tech Moscow

"Москва постоянно ищет и внедряет инструменты, способные подстегнуть к развитию рынок инновационных решений. Поддержать разработчиков планируем и через субсидии. До конца года планируется запустить гранты двух видов: для выходцев из акселераторов на формирование собственного дела и для стартапов, находящихся на более поздних стадиях развития", - отметили в ДПИР.

Прошлогодний опыт

Соревнование для разработчиков IT-решений Urban.Tech Challenge прошло в декабре 2018 года в Цифровом деловом пространстве. По результатам экспертизы заявок были отобраны 400 участников и сформированы 117 команд, которые в течение 60 часов разрабатывали программные продукты (аналитические системы, алгоритмы работы с большими данными, мобильные приложения) в соответствии с задачами, поставленными органами исполнительной власти города Москвы и корпоративными партнерами.

Призовой фонд был сформирован из внебюджетных источников и составил 1,9 миллиона рублей. Победителями стали девять команд, пять пилотных проектов которые сегодня реализуются.

© Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Выступает один из победителей московского хакатона-2018 © Фото предоставлено пресс-службой ДПИР / Наталия Гарцева Выступает один из победителей московского хакатона-2018