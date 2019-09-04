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РИА Новости
Восточный экономический форум

Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги

17:55 04.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов может привести к отказу банков от помощи коллекторов, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.
"Это, скорее всего, приведет к тому, что банки откажутся от помощи коллекторов и будут взимать средства сами, что приведет к удорожанию, наверное, стоимости этого процесса", - сказал Костин.
Здание Минэкономразвития РФ
30 августа, 15:46РИА Новости
МЭР: идея дать россиянам право выкупать свои долги только прорабатывается
В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги. Министерство еще не решило, целесообразна ли такая процедура и выступать ли с соответствующей законодательной инициативой.
Глава ВТБ отметил, что при реализации такой идеи важно не допустить, чтобы "хорошие заемщики" начали пытаться уйти от погашения кредита, заплатив лишь 2% от его объема при выкупе. "Надо проработать ее, если в том виде, как она пока звучит, она вроде не страшная", - сказал Костин.
Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты, наоборот, снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.
Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
09:50РИА Новости
МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
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Восточный экономический форумМаксим ОрешкинЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФВТБАндрей Костин (банкир)РоссияЭкономика
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