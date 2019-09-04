Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов может привести к отказу банков от помощи коллекторов, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это, скорее всего, приведет к тому, что банки откажутся от помощи коллекторов и будут взимать средства сами, что приведет к удорожанию, наверное, стоимости этого процесса", - сказал Костин.

В конце августа в Минэкономразвития сообщили РИА Новости, что прорабатывают идею дать гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги. Министерство еще не решило, целесообразна ли такая процедура и выступать ли с соответствующей законодательной инициативой.

Глава ВТБ отметил, что при реализации такой идеи важно не допустить, чтобы "хорошие заемщики" начали пытаться уйти от погашения кредита, заплатив лишь 2% от его объема при выкупе. "Надо проработать ее, если в том виде, как она пока звучит, она вроде не страшная", - сказал Костин.

Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты, наоборот, снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.