США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Будущий преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС, нынешний и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель произвел на госсекретаря США Майка Помпео впечатление союзника Вашингтона, заявил в среду американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд.

Ранее на этой неделе госсекретарь США провел в Брюсселе закрытые встречи с избранной главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, будущим главой Евросовета Шарлем Мишелем, спикером ЕП Давидом Сассоли и будущим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Источники в ЕС сообщили РИА Новости, что США пытались наладить "первичные контакты" и обсудить "общие интересы".

"Мы провели прекрасную встречу с господином Боррелем, он был, с персональной точки зрения, настроен тепло и дружески. Сложилось впечатление, что он настроен на рабочие отношения со мной и госсекретарем", - сказал американский дипломат журналистам в ходе телефонного брифинга.

По его словам, "высказанные Боррелем мнения, к удивлению, вполне дополняли наши позиции", а из его заявлений постпред "вынес, что Боррель говорил как близкий друг и союзник США".

Новый состав ЕК, в том числе и кандидатура Борреля, должны быть утверждены Европарламентом во второй декаде октября.