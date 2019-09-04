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РИА Новости

США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника

17:52 04.09.2019
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Будущий преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС, нынешний и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель произвел на госсекретаря США Майка Помпео впечатление союзника Вашингтона, заявил в среду американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд.
Ранее на этой неделе госсекретарь США провел в Брюсселе закрытые встречи с избранной главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, будущим главой Евросовета Шарлем Мишелем, спикером ЕП Давидом Сассоли и будущим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Источники в ЕС сообщили РИА Новости, что США пытались наладить "первичные контакты" и обсудить "общие интересы".
"Мы провели прекрасную встречу с господином Боррелем, он был, с персональной точки зрения, настроен тепло и дружески. Сложилось впечатление, что он настроен на рабочие отношения со мной и госсекретарем", - сказал американский дипломат журналистам в ходе телефонного брифинга.
По его словам, "высказанные Боррелем мнения, к удивлению, вполне дополняли наши позиции", а из его заявлений постпред "вынес, что Боррель говорил как близкий друг и союзник США".
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин
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Новый состав ЕК, в том числе и кандидатура Борреля, должны быть утверждены Европарламентом во второй декаде октября.
Весной Боррель, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед ЕС, назвал в СМИ Россию "старым врагом". По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу". В конце мая посла Испании Вальдеррама Пареха вызвали в МИД России из-за этих недружественных высказываний Борреля.
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Жозеп БоррельФедерика МогериниЕврокомиссияЕвросоюзСШАВ мире
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