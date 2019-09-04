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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия и МАДИ подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве по нацпроекту

17:47 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Якутия и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
В первый день ВЭФ-2019 власти республики подписали ряд соглашений.
"Якутия и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Документ скрепили подписями председатель правительства Якутии Владимир Солодов и ректор вуза Геннадий Кустарев.
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"Соглашение предусматривает: разработки, апробации и внедрения новейших технологий и наукоемкой продукции для развития автомобильно-дорожного комплекса республики; реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; образовательной, научно-исследовательской и научно-производственной деятельности; подготовки кадров для работы в области дорожно-транспортного хозяйства", - отметили в пресс-службе.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Восточный экономический форумМАДИЯкутия
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