Якутия и МАДИ подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве по нацпроекту

На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке

ЯКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Якутия и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

В первый день ВЭФ-2019 власти республики подписали ряд соглашений.

"Якутия и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Документ скрепили подписями председатель правительства Якутии Владимир Солодов и ректор вуза Геннадий Кустарев.

"Соглашение предусматривает: разработки, апробации и внедрения новейших технологий и наукоемкой продукции для развития автомобильно-дорожного комплекса республики; реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; образовательной, научно-исследовательской и научно-производственной деятельности; подготовки кадров для работы в области дорожно-транспортного хозяйства", - отметили в пресс-службе.