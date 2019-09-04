Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров прокомментировал заявление болгарского МИД, призвавшего не поддерживать "сомнительный исторический тезис" о том, что борьба Советского Союза с нацизмом в годы Второй мировой войны привела к освобождению Европы.
По его словам, подобными действиями София пытается разжечь "огонь против России".
"Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию", — заявил певец Telegram-каналу "Подъем".
Киркоров подчеркнул, что Болгария была социалистической страной, которую освободили войска Красной армии. Несмотря на это, сейчас в МИД заявляют, что страну "якобы оккупировали, привезли репрессии", добавил он.
"Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться", — отметил артист.
Ранее болгарское внешнеполитическое ведомство, комментируя организацию выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма" в Российском культурном центре, призвало не забывать о "полувековых репрессиях, деформированном экономическом развитии и оторванности от процессов" в развитых странах, которые СССР якобы принесла европейским государствам. Дипломаты также заявили, что не стоит использовать "сомнительный тезис" о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы.
В свою очередь, в российском посольстве подчеркнули, что организованная в Софии выставка направлена исключительно на то, чтобы познакомить болгарскую общественность с архивными материалами из фондохранилищ.
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии. Так, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал отрицание роли СССР в освобождении Европы от нацизма исторической ложью, слепотой и неблагодарностью, которые граничат с кощунством. По его мнению, такие высказывания становятся частью антироссийской политики, навязываемой европейским странам Соединенными Штатами. Депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила провокационность заявления внешнеполитического ведомства. Как считает парламентарий, болгарский народ не разделяет мнение дипломатов. Поклонская добавила, что такую точку зрения могут поддерживать лишь невежды.
1 сентября, 03:01РИА НовостиВторая мировая война (1939-1945)