Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров прокомментировал заявление болгарского МИД, призвавшего не поддерживать "сомнительный исторический тезис" о том, что борьба Советского Союза с нацизмом в годы Второй мировой войны привела к освобождению Европы.

По его словам, подобными действиями София пытается разжечь "огонь против России".

"Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию", — заявил певец Telegram-каналу "Подъем".

Киркоров подчеркнул, что Болгария была социалистической страной, которую освободили войска Красной армии. Несмотря на это, сейчас в МИД заявляют, что страну "якобы оккупировали, привезли репрессии", добавил он.

"Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться", — отметил артист.

Ранее болгарское внешнеполитическое ведомство, комментируя организацию выставки "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма" в Российском культурном центре, призвало не забывать о "полувековых репрессиях, деформированном экономическом развитии и оторванности от процессов" в развитых странах, которые СССР якобы принесла европейским государствам. Дипломаты также заявили, что не стоит использовать "сомнительный тезис" о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы.

В свою очередь, в российском посольстве подчеркнули, что организованная в Софии выставка направлена исключительно на то, чтобы познакомить болгарскую общественность с архивными материалами из фондохранилищ.