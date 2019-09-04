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РИА Новости

Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов

17:29 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проведет в четверг торжественный митинг накануне выборов, которые пройдут 8 сентября, сообщила пресс-служба партии.
"В четверг, 5 сентября, в 12.00 Владимир Жириновский проведет в Москве масштабный митинг на площади у метро "Улица 1905 года". Лидер ЛДПР обсудит с собравшимися предстоящие 8 сентября выборы, расскажет о планах фракции ЛДПР в Государственной думе на осеннюю сессию, проанализирует результаты своих многочисленных встреч с гражданами во время парламентских каникул", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточили, что митинг пройдет в торжественных тонах. Кроме речи Жириновского и депутатов Госдумы от ЛДПР, перед горожанами выступит оркестр и творческие группы самодеятельности.
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваОбщество
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