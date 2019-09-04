Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов

"В четверг, 5 сентября, в 12.00 Владимир Жириновский проведет в Москве масштабный митинг на площади у метро "Улица 1905 года". Лидер ЛДПР обсудит с собравшимися предстоящие 8 сентября выборы, расскажет о планах фракции ЛДПР в Государственной думе на осеннюю сессию, проанализирует результаты своих многочисленных встреч с гражданами во время парламентских каникул", - говорится в сообщении.