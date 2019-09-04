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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Сотрудничество РФ и КНР в области СМИ вступает в новую эпоху

17:28 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Во Владивостоке 3 сентября открылся V форум СМИ Китая и России. Главная тема мероприятия - "Развитие традиционных и новых медиа в условиях цифровой экономики". В нем приняли участие более 100 человек из профильных организаций и СМИ двух стран. Представители из Китая и России полагают, что в настоящее время китайско-российское сотрудничество в области СМИ вступает в новую эпоху.
Представитель Медиакорпорации Китая Лю Сяолун отметил, что китайско-российский медиафорум уже стал важной платформой взаимодействия. СМИ двух стран работают во благо китайско-российских отношений, соответствуют тенденциям сотрудничества международных СМИ в области цифровых технологий, непрерывно укрепляют основу и ищут новые пути взаимодействия. Все это существенно помогает при обмене информацией, общении аудиторий двух стран и укреплении взаимопонимания между народами.
Начальник секретариата агентства Синьхуа Гун Сисян отметил, что в июне этого года на торжественном собрании, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, лидеры двух стран решили развивать китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. Если брать во внимание будущую интеллектуализацию СМИ, то инновационный путь сотрудничества – единственно верный, необходимый выбор. Китайские и российские СМИ, шагая рука об руку, прилагают усилия для того, чтобы увеличить влияние СМИ, распространять информацию более эффективно, помогать общению между народами.
Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица отметил, что в настоящее время очень часто возникают инциденты, когда западные СМИ искажают факты и очерняют имидж России и Китая. В сложной международной обстановке СМИ должны укрепить координацию, активно высказывать объективное и справедливое мнение в целях усиления права голоса на международной аренде.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
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Генеральный директор телеканала Russia Today Алексей Николов отметил, что эпоха цифровых медиа способствует революционным преобразованиям в сфере новостного вещания. СМИ Китая и России должны учиться друг у друга, непрерывно расширять сферы сотрудничества и повышать его уровень.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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