Слуцкий осудил заявление МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с фашизмом

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отрицание роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратилось в элемент антироссийской политики, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее представители болгарского внешнеполитического ведомства назвали экспозицию, которая откроется 9 сентября на площадке российского культурно-информационного центра, вмешательством во внутренние дела Болгарии. Кроме того, МИД призвал не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы.