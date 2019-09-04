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РИА Новости

Слуцкий осудил заявление МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с фашизмом

17:15 04.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".26 июля 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отрицание роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратилось в элемент антироссийской политики, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее представители болгарского внешнеполитического ведомства назвали экспозицию, которая откроется 9 сентября на площадке российского культурно-информационного центра, вмешательством во внутренние дела Болгарии. Кроме того, МИД призвал не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы.
"Теперь Болгария! Отрицание советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратились в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана. Историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством", - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.
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Леонид СлуцкийМИД БолгарииВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФРоссияБолгарияВ мире
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