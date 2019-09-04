Круглый стол о новых трендах образовательных траекторий

Участники:
- проректор НИЯУ МИФИ Елена ВЕСНА;
- проректор РАНХиГС Максим НАЗАРОВ;
- проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС" Вадим ПЕТРОВ;
- первый проректор МГППУ Андрей МИЛЕХИН;
- ответственный секретарь приемной комиссии МГПУ Евгений ТАТАРИНЦЕВ;
- проректор по связям с общественностью НГУ им. Н.И. Лобачевского Никита АВРАЛЕВ.
Завершается приемная кампания в российские вузы, и уже скоро выпускники начнут подавать заявления с перечнем выбранных предметов на ЕГЭ – 2020.
Почему московские абитуриенты покидают столицу? В каких регионах вырос конкурс на платное обучение? В чем причина? Где развернулась борьба за профессии будущего? Стоит ли продолжать выбирать ЕГЭ по обществознанию? Каковы новые тренды образовательных траекторий?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- проректор НИЯУ МИФИ Елена ВЕСНА;
- проректор РАНХиГС Максим НАЗАРОВ;
- проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС" Вадим ПЕТРОВ;
- первый проректор МГППУ Андрей МИЛЕХИН;
- ответственный секретарь приемной комиссии МГПУ Евгений ТАТАРИНЦЕВ;
- проректор по связям с общественностью НГУ им. Н.И. Лобачевского Никита АВРАЛЕВ.
Завершается приемная кампания в российские вузы, и уже скоро выпускники начнут подавать заявления с перечнем выбранных предметов на ЕГЭ – 2020.
Почему московские абитуриенты покидают столицу? В каких регионах вырос конкурс на платное обучение? В чем причина? Где развернулась борьба за профессии будущего? Стоит ли продолжать выбирать ЕГЭ по обществознанию? Каковы новые тренды образовательных траекторий?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/