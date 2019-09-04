Круглый стол о новых трендах образовательных траекторий

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9 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Прием в вузы 2020: что важно знать абитуриентам по итогам кампании 2019 года".