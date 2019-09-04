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РИА Новости

Круглый стол о новых трендах образовательных траекторий

17:13 04.09.2019
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9 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Прием в вузы 2020: что важно знать абитуриентам по итогам кампании 2019 года".
Участники:
- проректор НИЯУ МИФИ Елена ВЕСНА;
- проректор РАНХиГС Максим НАЗАРОВ;
- проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС" Вадим ПЕТРОВ;
- первый проректор МГППУ Андрей МИЛЕХИН;
- ответственный секретарь приемной комиссии МГПУ Евгений ТАТАРИНЦЕВ;
- проректор по связям с общественностью НГУ им. Н.И. Лобачевского Никита АВРАЛЕВ.

Завершается приемная кампания в российские вузы, и уже скоро выпускники начнут подавать заявления с перечнем выбранных предметов на ЕГЭ – 2020.
Почему московские абитуриенты покидают столицу? В каких регионах вырос конкурс на платное обучение? В чем причина? Где развернулась борьба за профессии будущего? Стоит ли продолжать выбирать ЕГЭ по обществознанию? Каковы новые тренды образовательных траекторий?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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