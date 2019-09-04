Суд арестовал на 20 суток незарегистрированного кандидата в МГД Соловьева

Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы в среду арестовал на 20 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева за участие в несогласованной акции, сообщил РИА Новости его адвокат Олег Елисеев.

"Александр Соловьев сейчас помещен в спецприемник на 20 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ за повторное нарушение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по версии правоохранительных органов, Соловьев участвовал в несогласованной акции 31 августа в центре Москвы.

С середины июля в Москве прошли несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.