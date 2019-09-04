В пострадавшей от взрывов красноярской деревне прошел крестный ход

КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Иерей Алексий Александров посетил воинскую часть и совершил молебен и крестный ход в деревне Каменка Красноярского края, пострадавшей от взрывов на военном складе в начале августа, сообщает пресс-служба Казанского кафедрального собора в Ачинске.

"Иерей Алексий совершил молебен, объехал в бронемашине территорию складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери, окропил командный состав, военнослужащих и технику святой водой и раздал всему личному составу иконки Пресвятой Богородицы. После этого иерей Алексий и прихожане ачинских храмов совершили автомобильный крестный ход вокруг города, помолились у поклонных крестов", - говорится в сообщении.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.