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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В пострадавшей от взрывов красноярской деревне прошел крестный ход

16:50 04.09.2019
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© Стоп-кадр видео очевидцаВзрыв в Ачинском районе
Взрыв в Ачинском районе
© Стоп-кадр видео очевидца
КРАСНОЯРСК, 4 сен - РИА Новости. Иерей Алексий Александров посетил воинскую часть и совершил молебен и крестный ход в деревне Каменка Красноярского края, пострадавшей от взрывов на военном складе в начале августа, сообщает пресс-служба Казанского кафедрального собора в Ачинске.
"Иерей Алексий совершил молебен, объехал в бронемашине территорию складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери, окропил командный состав, военнослужащих и технику святой водой и раздал всему личному составу иконки Пресвятой Богородицы. После этого иерей Алексий и прихожане ачинских храмов совершили автомобильный крестный ход вокруг города, помолились у поклонных крестов", - говорится в сообщении.
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ на территории поселка Каменка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
27 августа, 09:26РИА Новости
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В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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Религия и мировоззрениеЧП на военном складе в Красноярском краеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКрасноярский крайАчинский районОбщество
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