НАТО считает диалог с Минском в сфере контроля за вооружениями необходимым

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. НАТО считает необходимым вести диалог с Белоруссией по вопросам контроля за вооружениями и нераспространения, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее в среду госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась заявил, что взаимоотношения Белоруссии с блоком НАТО, а также странами-соседями развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией.

"Белоруссия – это сосед НАТО, мы верим в диалог по вопросам безопасности, транспарентности, повышения предсказуемости, а также по вопросам контроля за вооружениями. В частности, мы работаем с Белоруссией по вопросам, связанным с ядерным нераспространением", - заявил генсек журналистам в среду.

По его словам, альянс считает, что такой диалог "выгоден как для НАТО, так и для Белоруссии". "Именно по этой причине мы ведем диалог с этой страной. Нам нужно сотрудничество, потому что Белоруссия – сосед", - отметил он.