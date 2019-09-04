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РИА Новости
Камчатский край

Туристы из КНР на 2-м месте среди иностранных путешественников на Камчатке

16:34 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВиды Камчатки
Виды Камчатки
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Туристы из Китая занимают второе место среди всех иностранных путешественников, приезжающих на Камчатку, они уступают лишь гражданам США, сообщил в среду в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава региона Владимир Илюхин.

"Китайские туристы занимают второе место после американцев. Самое большое количество - граждане США, второе – граждане Китая, дальше Япония и Корея", - сказал Илюхин.

По его словам, всего Камчатку в прошлом году посетили около 250 тысяч туристов, из них иностранных туристов – более 25 тысяч.
"Рост туристического потока в прошлом году на Камчатке составил до 10%, создается новая инфраструктура. Удвоили до 6 тысяч мест наших гостиничных комплексов, появляются новые маршруты. Сегодня подписали соглашения с ВТБ и компанией "Новый дом", которая строит пятизвездочный отель в центре Петропавловска-Камчатского, у нас таких гостиниц ранее не было. В следующем году они строительство закончат", - сказал собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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