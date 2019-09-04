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РИА Новости

ЦИК готов приглашать критиков своей работы на заседание, заявила Памфилова

16:28 04.09.2019
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© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила, почему, несмотря на то, что расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК неоднократно переносилось, комиссия по-прежнему готова приглашать критиков своей работы.
Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК сначала было перенесено с 14 августа на 27 августа, а накануне второй даты отменено. По сообщению ЦИК, "большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию".
Памфилова неоднократно предлагала обсудить на заседании совета вопрос отказа в регистрации кандидатов и всем желающим выступить с критикой позиции Центризбиркома.
"Именно для того, чтобы развенчать тот туман информационный, который обваливается на головы особенно молодежи, мы и проводим все эти открытые группы, заседания, чтобы люди думающие, люди, которые хотят слышать правду, которые хотят разобраться в том, что на самом деле произошло, они услышали аргументы наши и услышали аргументы тех, кто монологом говорит на публику в эфирах, но нам в глаза эти аргументы не представляет. Вот мы и хотели, чтобы глаза в глаза именно в интересах наших избирателей, наших граждан мы доказали свою правоту, а они попытались доказать, что они правы", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".
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Глава ЦИК призвала провести это расширенное заседание научно-экспертного совета, разложить "все по полочкам".
"Мы хотели это сделать до выборов, к сожалению, не удалось собрать всех наших критиков. Но я человек культурный, я считаю, что это недопустимо, когда пытаются дискредитировать нашу работу и работу Центральной избирательной комиссии, поэтому я эту работу доведу до конца со своими коллегами. В любом случае будем приглашать столько, сколько надо. И если есть у кого-то что-то сказать, приходите, Центральная избирательная комиссия сверхлиберальная организация, мы всем даем здесь слово выступить, заходя за регламент и неоднократно, и позволяем вести дискуссии и споры, только в интересах выявления истины", - подчеркнула она.
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