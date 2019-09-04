ЦИК готов приглашать критиков своей работы на заседание, заявила Памфилова

Расширенное заседание научно-экспертного совета при ЦИК сначала было перенесено с 14 августа на 27 августа, а накануне второй даты отменено. По сообщению ЦИК, "большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию".

"Мы хотели это сделать до выборов, к сожалению, не удалось собрать всех наших критиков. Но я человек культурный, я считаю, что это недопустимо, когда пытаются дискредитировать нашу работу и работу Центральной избирательной комиссии, поэтому я эту работу доведу до конца со своими коллегами. В любом случае будем приглашать столько, сколько надо. И если есть у кого-то что-то сказать, приходите, Центральная избирательная комиссия сверхлиберальная организация, мы всем даем здесь слово выступить, заходя за регламент и неоднократно, и позволяем вести дискуссии и споры, только в интересах выявления истины", - подчеркнула она.