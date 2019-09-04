ЕР предложила разработать единый стандарт школьных сайтов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает разработать единый стандарт школьных сайтов, чтобы облегчить мониторинг учебного процесса контролирующими органами, следует из проекта резолюции заседания дискуссионной площадки ЕР "Благополучие человека".

Заседание дискуссионной площадки ЕР на тему "Антибюрократическая учительская инициатива" состоялось в среду. В рамках заседания прошли "нулевые чтения" законопроекта Минпросвещения РФ "О внесении изменений в статьи 6 и 8 закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части уменьшения административной нагрузки учителей).

"В партии предлагают проработать со всеми профильными и заинтересованными ведомствами единый стандарт сайтов образовательных организаций. Введение такого стандарта, в котором учтены потребности всех профильных ведомств, позволит прийти к тому, что контролирующие органы могли бы самостоятельно использовать порталы школ и других образовательных организаций для мониторинга учебного процесса и другой необходимой информации", - говорится в проекте резолюции.

В соответствии с проектом резолюции, "Единая Россия" также предлагает определить на федеральном уровне полный и исчерпывающий перечень документов, работой над которыми должны заниматься учителя. Эта мера, по мнению экспертов, должна снизить бумажную нагрузку на педагогов.

По итогам заседания дискуссионной площадки партия также сформулировала предложение снять с классных руководителей и перенаправить на представителей специализированных служб часть обязанностей по профилактической работе узкоспециализированной направленности.

Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии по выработке мер для снижения бюрократической нагрузки учителей. Участие в обсуждениях приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества.