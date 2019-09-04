Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T16:25Z
https://ria.ru/20190904/1558307079.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148927/22/1489272294_0:0:2880:1620_1036x0_80_0_0_557ed4a77c8d0a4a10759385a5223150.jpg
РИА Новости

ЕР предложила разработать единый стандарт школьных сайтов

16:25 04.09.2019
140
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМладшие школьники за компьютером
Младшие школьники за компьютером
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает разработать единый стандарт школьных сайтов, чтобы облегчить мониторинг учебного процесса контролирующими органами, следует из проекта резолюции заседания дискуссионной площадки ЕР "Благополучие человека".
Заседание дискуссионной площадки ЕР на тему "Антибюрократическая учительская инициатива" состоялось в среду. В рамках заседания прошли "нулевые чтения" законопроекта Минпросвещения РФ "О внесении изменений в статьи 6 и 8 закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части уменьшения административной нагрузки учителей).
"В партии предлагают проработать со всеми профильными и заинтересованными ведомствами единый стандарт сайтов образовательных организаций. Введение такого стандарта, в котором учтены потребности всех профильных ведомств, позволит прийти к тому, что контролирующие органы могли бы самостоятельно использовать порталы школ и других образовательных организаций для мониторинга учебного процесса и другой необходимой информации", - говорится в проекте резолюции.
В соответствии с проектом резолюции, "Единая Россия" также предлагает определить на федеральном уровне полный и исчерпывающий перечень документов, работой над которыми должны заниматься учителя. Эта мера, по мнению экспертов, должна снизить бумажную нагрузку на педагогов.
Школьный электронный дневник
14:59РИА Новости
ЕР призвала ускорить переход на цифровизацию отчетности в школах
По итогам заседания дискуссионной площадки партия также сформулировала предложение снять с классных руководителей и перенаправить на представителей специализированных служб часть обязанностей по профилактической работе узкоспециализированной направленности.
Ранее в 56 регионах страны состоялись региональные дискуссии по выработке мер для снижения бюрократической нагрузки учителей. Участие в обсуждениях приняли более 700 экспертов, общественников, учителей, представителей органов образования и родительского сообщества.
Наибольшее количество предлагаемых мер касалось повышения эффективности электронного документооборота; унификации форм отчетности; уменьшения объема данных, заносимых в электронный журнал; наполнения сайтов образовательных организаций актуальной информацией; пересмотра аттестационных процедур для учителей и ряда других вопросов педагогической деятельности. Всего по результатам региональных дискуссий в центральный исполком партии поступило более 5 тысяч предложений по уменьшению "бумажной" нагрузки на преподавателей.
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
15:34РИА Новости
В ЕР призвали сократить число мероприятий от региональных властей в школах
401001
Обсудить 0
Единая РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
В ЕР призвали сократить число мероприятий от региональных властей в школах
РИА
Новости
Школьный электронный дневник
ЕР призвала ускорить переход на цифровизацию отчетности в школах
Пост охраны в средней общеобразовательной школе
В Минпросвещения рассказали о работе над усилением безопасности школ
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару обвинил главу УВКПЧ ООН во вмешательстве в дела Бразилии
Лента
новостей
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский назвал ситуацию, когда взрослые читают комиксы, убожеством
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
Путин дал два месяца на доработку проекта нацпрограммы по развитию ДФО
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем
США и ЕС не начали переговоры по торговому договору, заявили в ЕК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК готов приглашать критиков своей работы на заседание, заявила Памфилова
Майнинг-ферма
В Ингушетии майнер украл электроэнергию на 130 миллионов рублей
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Премьер Судана согласовал кандидатуры большинства министров
Джузеппе Конте
Конте сформировал новое правительство Италии
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
Скорая помощь, Индия
Число погибших при взрыве на фабрике в Индии возросло до 16, сообщили СМИ
Глава ЦИК Элла Памфилова
Шумиха вокруг выборов в Москве была неожиданной для ЦИК, заявила Памфилова
Московский городской суд
Мосгорсуд продлил арест трем фигурантам дела об "аргентинском кокаине"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
Лента новостейМолния