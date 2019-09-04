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РИА Новости

Число погибших при взрыве на фабрике в Индии возросло до 16, сообщили СМИ

16:21 04.09.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва, который прогремел в среду на фабрике по производству пиротехники в индийском штате Пенджаб, передает агентство ANI.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
Фабрика расположена в городе Батала (округ Гурдаспур в северной части штата). По данным очевидцев, взрыв был такой силы, что до основания уничтожил предприятие, а также нанес серьезный ущерб расположенным поблизости зданиям.
Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего.
По данным ANI, под завалами рухнувшей фабрики по-прежнему могут оставаться десятки человек.
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