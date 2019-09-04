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РИА Новости
Восточный экономический форум

Развивающие туризм в России проекты получат максимальное госфинансирование

16:20 04.09.2019 (обновлено: 16:27 04.09.2019)
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© Фото : РостуризмРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме
© Фото : Ростуризм
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проекты, которые будут максимально влиять на развитие туризма в стране, получат максимальное количество государственных средств, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
"Максимальное количество государственных средств пойдёт на те проекты и стройки, которые будут максимально и непосредственно влиять на развитие туризма в стране и на достижение целевых показателей, которые заложены в стратегии туризма РФ до 2035 года", - сказала она.
Догузова отметила, что соискатели должны будут на цифрах доказать, какой проект нацелен на развитие туризма и как он повлияет на рост турпотоков.
"Каждый проект, который мы будем финансировать, должен будет вносить хоть маленький, но вклад в достижение амбициозных целей, которые перед нами поставило руководство страны", - пояснила Догузова.
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Кроме того глава Ростуризма сообщила, что готовится пакет различных преференций для инвесторов.
"Это преференции, которые мы обсудили с инвесторами и поняли, что им действительно позволит активнее вкладываться в туризм и снижать сроки окупаемости туристических объектов. Впервые в истории страны готовится портфель мер для инвесторов, чтобы они действительно понимали, как они могут дальше двигаться вместе с нами по развитию туризма в стране", - резюмировала она.
ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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