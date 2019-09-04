Развивающие туризм в России проекты получат максимальное госфинансирование

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проекты, которые будут максимально влиять на развитие туризма в стране, получат максимальное количество государственных средств, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Максимальное количество государственных средств пойдёт на те проекты и стройки, которые будут максимально и непосредственно влиять на развитие туризма в стране и на достижение целевых показателей, которые заложены в стратегии туризма РФ до 2035 года", - сказала она.

Догузова отметила, что соискатели должны будут на цифрах доказать, какой проект нацелен на развитие туризма и как он повлияет на рост турпотоков.

"Каждый проект, который мы будем финансировать, должен будет вносить хоть маленький, но вклад в достижение амбициозных целей, которые перед нами поставило руководство страны", - пояснила Догузова.

Кроме того глава Ростуризма сообщила, что готовится пакет различных преференций для инвесторов.

"Это преференции, которые мы обсудили с инвесторами и поняли, что им действительно позволит активнее вкладываться в туризм и снижать сроки окупаемости туристических объектов. Впервые в истории страны готовится портфель мер для инвесторов, чтобы они действительно понимали, как они могут дальше двигаться вместе с нами по развитию туризма в стране", - резюмировала она.