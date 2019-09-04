Врио главы Забайкалья рассказал, как увеличить поток туристов из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Упрощенный порядок въезда в Забайкалье через автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" должен повлиять на увеличение потока китайских туристов и повысить туристическую привлекательность региона, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума врио губернатора региона Александр Осипов.
"Надеюсь, что повлияет. У нас очень большой потенциал по развитию туризма, в том числе и с китайской стороной: уже сегодня у нас по 10 автобусов с туристами прибывает в город Краснокаменск – второй по величине город в Забайкалье... Они осматривает музей минералов, городской музей, смотрят, что растет в огородах, покупают продукты питания. Это важная возможность, чтобы развивать на территории Забайкалья не только Читу и Краснокаменск, но и удаленные территории", - сказал Осипов.
Он отметил, что на территории региона есть много интересных для туристов мест, в частности, предполагаемое место рождения и захоронения Чингисхана, термальные источники. Рост туризма будет способствовать занятости населения, реализации людей.
"Пункт пропуска "Забайкальский" работает, там гигантские очереди. Мы хотим его расширять, есть уже положительное решение, выделен 1 миллиард рублей. Теперь просим, чтобы эти работы быстрее начались. И второе: хотелось бы упростить процедуру для китайских туристов, ввести какой-то "зеленый коридор" с упрощенной схемой осмотра, чтобы люди по несколько часов, в некоторых случаях до 20 часов, не ждали", - отметил собеседник агентства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.