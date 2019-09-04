Врио главы Забайкалья рассказал, как увеличить поток туристов из Китая

"Надеюсь, что повлияет. У нас очень большой потенциал по развитию туризма, в том числе и с китайской стороной: уже сегодня у нас по 10 автобусов с туристами прибывает в город Краснокаменск – второй по величине город в Забайкалье... Они осматривает музей минералов, городской музей, смотрят, что растет в огородах, покупают продукты питания. Это важная возможность, чтобы развивать на территории Забайкалья не только Читу и Краснокаменск, но и удаленные территории", - сказал Осипов.