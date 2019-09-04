Четверо сирийских военных пострадали при взрыве на западе Дераа

ДАМАСК, 4 сен – РИА Новости. Четверо сирийских военных пострадали в результате срабатывания взрывного устройства на западе провинции Дераа, сообщает агентство SANA.
"Заложенное террористами взрывное устройство сработало сегодня утром в районе Зейзун на западе Дераа, в результате ранения различной степени тяжести получили четверо военных", - сообщает агентство.
Раненые госпитализированы в ближайшую больницу.
В субботу несколько военных пострадали в той же провинции из-за срабатывания взрывного устройства, заложенного боевиками в военный автомобиль, отмечает агентство.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России