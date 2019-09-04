ЦИК за предвыборную кампанию получил 1773 обращения

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В ходе текущей избирательной кампании в Центризбирком поступило 1773 обращения, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Жалоб в общей сложности не так много. Этим отличается эта кампания, все-таки не зря мы работали эти немногим более трех лет по очищению, оздоровлению избирательного процесса. У нас всего поступило из всех регионов по всем кампаниям в Центральную избирательную комиссию 1773 обращения. Это по разным вопросам обращения. Из них то, что касается жалоб на те или иные аспекты, 53 жалобы, которые связаны с компетенцией ЦИК, то есть там, где ЦИК обязан вмешаться. То есть, это менее 3% от всего количества обращений", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она добавила, что больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга относительно муниципальных выборов, на втором месте Москва.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.