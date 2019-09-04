Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T16:01Z
https://ria.ru/20190904/1558305298.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155721/67/1557216714_0:0:2603:1465_1036x0_80_0_0_d3956722abe7887cb180cde8932b94b9.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК за предвыборную кампанию получил 1773 обращения

16:01 04.09.2019
123
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В ходе текущей избирательной кампании в Центризбирком поступило 1773 обращения, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Жалоб в общей сложности не так много. Этим отличается эта кампания, все-таки не зря мы работали эти немногим более трех лет по очищению, оздоровлению избирательного процесса. У нас всего поступило из всех регионов по всем кампаниям в Центральную избирательную комиссию 1773 обращения. Это по разным вопросам обращения. Из них то, что касается жалоб на те или иные аспекты, 53 жалобы, которые связаны с компетенцией ЦИК, то есть там, где ЦИК обязан вмешаться. То есть, это менее 3% от всего количества обращений", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24".
Глава ЦИК Элла Памфилова
13:34Выборы в Мосгордуму
Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова
Она добавила, что больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга относительно муниципальных выборов, на втором месте Москва.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
100000
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуЦИКЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
Рекомендуем
Избирательный участок
В ЦИК заявили о готовности России к единому дню голосования
РИА
Новости
Уборка озимой пшеницы на поле
ОЗК заключила первую сделку на поставку в Турцию российского зерна за рубли
Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018
Общее число наблюдателей от ОП на выборах составит почти 39 тысяч человек
Скорая помощь в Сирии
Четверо сирийских военных пострадали при взрыве на западе Дераа
Лента
новостей
Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете
В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков
Здание Минэкономразвития в Москве
В МЭР разрабатывают сценарии экономического развития до 2050 года
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Участника незаконной акции, бросившего урну в полицию, признали виновным
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
В ЕР призвали сократить число мероприятий от региональных властей в школах
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Берлин оценил вероятность заключения соглашения с Лондоном по Brexit
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Росгвардия прокомментировала приговоры участникам незаконной акции в Москве
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Чувашии на ребенка в парке упала металлическая конструкция
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров прокомментировал слухи о своем переходе из Минпромторга в Ростех
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
Путин дал два месяца на доработку проекта нацпрограммы по развитию ДФО
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Коалиция против хуситов в Йемене постепенно распадается, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
17:25Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
17:23В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
Лента новостейМолния