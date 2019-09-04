ЦИК за предвыборную кампанию получил 1773 обращения

Она добавила, что больше всего обращений поступило из Санкт-Петербурга относительно муниципальных выборов, на втором месте Москва.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.