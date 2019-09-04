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РИА Новости

Общее число наблюдателей от ОП на выборах составит почти 39 тысяч человек

15:51 04.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018
Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Общее количество наблюдателей от Общественной палаты РФ на выборах разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, составляет почти 39 тысяч человек, в основном это волонтеры, сообщил замсекретаря ОП РФ Александр Точенов.
"Общее количество наблюдателей на сегодняшний день подготовлено свыше 38 тысяч, почти 39 тысяч. Из них 35 тысяч - это направили региональные Общественные палаты и 3 тысячи - федеральные Общественные палаты", - сказал Точенов на пресс-конференции.
По его словам, наблюдатели от ОП РФ - это волонтеры. "Несколько десятков членов ОП субъектов не могут закрыть собой несколько сотен избирательных участков в регионе. Поэтому участвуют организации и граждане. Общественные палаты являются только оператором, который направляем, который отвечает согласно закону за то, чтобы наблюдатели отвечали правовым нормам - кто может быть наблюдателем", - добавил замсекретаря.
"Поэтому наша палата в меньшей степени, если на федеральных выборах, на президентских мы выставили большое количество наблюдателей российской палаты, то сейчас мы там, где посчитали возможным и нужным", - уточнил он.
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