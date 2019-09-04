Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T17:13Z
https://ria.ru/20190904/1558299459.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155616/03/1556160340_0:326:3062:2048_1036x0_80_0_0_982f5736c2fb5c49c74718f7a893e166.jpg
РИА Новости

В СЕ заявили, что Россия уплатила 97% от взносов за 2017-2018 годы

15:50 04.09.2019 (обновлено: 17:13 04.09.2019)
85
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Совете Европы (СЕ) рассказали, сколько еще Москва должна перевести для уплаты своего долга за часть 2017-2018 годов.
Комментируя ситуацию РИА Новости, пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген подтвердил, что "97% вкладов за 2018 и 2017 годы уже были на нашем счету сегодня утром". По его словам, "остальное последует после того, как будут согласованы некоторые технические детали".
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
18 июля, 10:13РИА Новости
В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
В прошлую пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Стороны обсудили, в том числе, решение Москвы перевести оставшиеся выплаты за 2017-2018 годы. В сообщении департамента информации и печати МИД РФ указывается, что "стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 годы в бюджет этой организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока".
"Я могу полностью подтвердить приведенную цитату и добавить, что это был очень конструктивный звонок", - заявил Хольтген, говоря о прошедшей беседе. "Мы понимаем, что оплата будет произведена в ближайшие дни", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в ходе беседы конкретные сроки перевода взноса.
Здание Совета Европы в Страсбурге
2 июля, 19:58РИА Новости
Эксперт рассказал, на что Совет Европы потратит взнос России
Ранее стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД России подтвердили эту информацию.
Комментируя ранее по просьбе РИА Новости ситуацию, Хольтген указал, что "возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее".
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
28 июня, 11:31РИА Новости
Россия снова в ПАСЕ, надолго ли?
В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.
Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне этого года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Тогда же она заплатила взнос в 33 миллиона евро за 2019 год.
Владимир Джабаров
3 июля, 09:33РИА Новости
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
010001
Обсудить -1
Сергей ЛавровМИД РФМоскваЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Постпред США при ЕС заявил о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
РИА
Новости
Виталий Кличко
Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Коалиция против хуситов в Йемене постепенно распадается, считает эксперт
Комплекс обработки избирательных бюллетеней во время выборов президента Российской Федерации. 18 марта 2018
Общее число наблюдателей от ОП на выборах составит почти 39 тысяч человек
Лента
новостей
Капитолий в Вашингтоне
США изучат идею о предоставлении кредитной линии Ирану для сохранения СВПД
Избирательный участок
В ЦИК заявили о готовности России к единому дню голосования
Девочка в бассейне
Почему в Турции один за другим гибнут российские дети
Ульяна Супрун
Кабмин Украины уволил Супрун
Президент Украины Владимир Зеленский
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Главный конструктор предприятия Ремдизель Игорь Зарахович
Игорь Зарахович: броневик "Тайфун" для российской армии подешевел на треть
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем
США и ЕС не начали переговоры по торговому договору, заявили в ЕК
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Статуя Фемиды в суде
Парижский суд оштрафовал основателя движения "желтых жилетов" Эрика Друэ
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Участника незаконной акции, бросившего урну в полицию, признали виновным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
17:31На севере Москвы около 120 человек эвакуировали из здания из-за пожара
17:29Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
17:28В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
17:25Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей
17:23В ОП считают, что протесты в Москве спровоцировали элиты США и Германии
Лента новостейМолния