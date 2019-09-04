В СЕ заявили, что Россия уплатила 97% от взносов за 2017-2018 годы

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Совете Европы (СЕ) рассказали, сколько еще Москва должна перевести для уплаты своего долга за часть 2017-2018 годов.

Комментируя ситуацию РИА Новости, пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген подтвердил, что "97% вкладов за 2018 и 2017 годы уже были на нашем счету сегодня утром". По его словам, "остальное последует после того, как будут согласованы некоторые технические детали".

В прошлую пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Стороны обсудили, в том числе, решение Москвы перевести оставшиеся выплаты за 2017-2018 годы. В сообщении департамента информации и печати МИД РФ указывается, что "стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 годы в бюджет этой организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока".

"Я могу полностью подтвердить приведенную цитату и добавить, что это был очень конструктивный звонок", - заявил Хольтген, говоря о прошедшей беседе. "Мы понимаем, что оплата будет произведена в ближайшие дни", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в ходе беседы конкретные сроки перевода взноса.

Ранее стало известно, что Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД России подтвердили эту информацию.

Комментируя ранее по просьбе РИА Новости ситуацию, Хольтген указал, что "возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее".

В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.